Международен валутен фонд ще открие нов регионален център за развитие на капацитета в Рим. Инициативата цели да подпомогне укрепването на икономическите институции и подобряването на политиките в страните от Югоизточна Европа.

Новият Център за техническа помощ за Югоизточна Европа (SEETAC) ще работи със страните от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия, както и с Молдова. Всички те са в процес на подготовка за присъединяване към Европейски съюз. Очаква се центърът да започне работа до януари 2027 г.

Управителят на БНБ се срещна с Кристалина Георгиева и Валдис Домбровскис

„С голямо удоволствие обявявам създаването на този център, който ще отговори на значителните нужди от развитие на капацитета в региона. Той ще допринесе за повишаване на макроикономическата стабилност, устойчивостта и перспективите за растеж, както и за напредъка към членство в ЕС“, заяви управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева.

Новият център ще стане част от глобалната мрежа на МВФ, която включва 17 регионални звена за развитие на капацитета. Той ще предоставя специализирана техническа помощ в ключови области като фискална политика, парични и финансови политики, макроикономически анализи и прогнози, статистика и правни въпроси.

Редактор: Цветина Петкова