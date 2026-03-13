Военните действия в Близкия изток и разрушаването на петролната инфраструктура в страните от Залива увеличиха опасенията на международния пазар за доставките на петролни продукти и природен газ, което доведе до рязко покачване на цените. Ситуацията неминуемо оказа натиск и върху страните на Балканите – силно зависими от вноса на енергийни ресурси. За да се справят със ситуацията, правителствата на държави в региона започнаха да предприемат различни мерки, включително временно ограничаване на цените и намаляване на данъци и акцизи върху горивата.

Някои обмислят да прибегнат до използване на стратегически резерви, като онези сред тях, които членуват в ЕС, трябваше да съобщят до 19:00 ч. българско време в четвъртък на Международната агенция за енергията дали предвиждат да освободят количества от петролните си запаси, съобщи днес говорител на Европейската комисия. Той посочи, че при необходимост Съюзът е готов да предприеме мерки и поясни, че всяка държава от ЕС преценява самостоятелно как да използва петролните си запаси.

На брифинг в Министерския съвет в четвъртък премиерът Андрей Гюров съобщи, че служебното правителство ще подпомогне домакинствата и бизнеса заради повишаването на цените на горивата, като мерките ще бъдат таргетирани. Той обясни, че ще бъдат предложени директни помощи на домакинствата и гражданите, които ще имат проблеми с повишените цени на горивата, на базата на определени подоходни критерии и в зависимост от цените на петрола на световните пазари.

"Опитваме се с такава мярка да не влияем на механизмите на пазара, което би довело до несигурност на пазара на горивата", каза той и допълни, че заради това мерките са насочени в две посоки - към най-уязвимите в обществото и към бизнеса, където също ще бъдат предложени мерки, за да се облекчат компаниите, които се занимават с доставки на хранителни продукти.

А ето какви политики избират да следват другите балкански страни, за да смекчат ефекта от поскъпването на петрола:

► Гърция

Гръцкото правителство прилага лимити на търговската печалба при горивата, храните и основните стоки от първа необходимост, с цел ограничаване на спекулативното поскъпване на цените. Съгласно обявените на 11 март лимити, при търговията на едро с петролни продукти маржът на печалба не може да надвишава 5 евроцента на литър над цената, на която горивата се закупуват от рафинериите. За бензиностанциите е определен максимален марж от 12 евроцента на литър при продажба на бензин А95 и дизелово гориво на крайните потребители.

Снимка: iStock

Подобно ограничение е в сила и за печалбата при храните и основните потребителски стоки. Според новата регулация нито един продукт не може да се продава с по-висок брутен процент на печалба от средния процент, който е бил прилаган за същия продукт през 2025 г.

Гърция въвежда таван на печалбата от горива и хранителни стоки

При установено нарушение се предвиждат административни санкции до 5 милиона евро, в зависимост от размера на предприятието и количеството продукти, за които е установено прекомерно увеличение на печалбата.

► Турция

В Турция от нощта между 4 и 5 март е въведена специална система за регулиране на цените на горивата, наречена буферна ценова система. Благодарение на тази мярка при покачването на цените на горивата на международно равнище турските власти имат право да намалят специалния акциз върху горивата с до 75 процента от стойността на увеличението. По този начин увеличението за крайните потребители остава значително по-ниско от реалното.

Снимка: iStock

Също така турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар обяви, че страната ще освободи 11,6 милиона барела от стратегическите си петролни запаси, за да подкрепи решението на Международната агенция по енергетика за освобождаване на 400 милиона барела от аварийните петролни резерви.

► Хърватия

На извънредно заседание на 9 март правителството на Хърватия отново въведе регулиране на максималната цена на дребно на горивата, като регулираните цени са в сила от 10 март до 23 март и по време на действието им се очаква намаляване на приходите в държавния бюджет от акцизи върху енергийни продукти с 1,95 милиона евро. Хърватското правителство регулираше цените на горивата в продължение на три години – от 2022 г. до юли 2025 г., за да облекчи ценовия натиск върху гражданите и икономиката, причинен от покачващите се цени поради войната в Украйна.

Снимка: iStock

Според новите цени на горивата на бензиностанциите, оповестени от премиера Андрей Пленкович, цената на евродизела ще бъде увеличена само със седем цента и ще е 1,55 евро на литър, а цената на бензина "Евросупер" ще бъде 1,50 евро на литър.

Цените на петрола отново се повишиха на фона на ирански атаки срещу танкери

► Сърбия

Цените на горивата в Сърбия са контролирани от държавата от години, като за последно на 24 януари правителството удължи с 60 дни Наредбата за ограничаване на цените на петролните деривати. Наредбата гласи, че най-високата цена на дребно с ДДС се определя за евродизел и бензин BMB 95 въз основа на средната цена на едро на тези продукти на територията на Сърбия, увеличена с 20 динара (0,17 евро) за литър.

Снимка: iStock

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви на 6 март, че държавата готви нови законови решения, чрез които да се намеси, за да защити населението от рязко поскъпване на горивата. Мерките ще имат за цел намаляване на акцизите и ограничаване на ценовия шок за гражданите, каза Вучич, добавяйки, че законът позволява намаление на акцизите с до максимум 20 процента.

В отговор на глобалните смущения в доставките на петрол, причинени от ескалацията на напрежението в Близкия изток, миналата седмица сръбското правителство взе решение за налагане на временна забрана за износ на суров петрол, бензин и дизел, съобщава регионалната телевизия Ен1.



►Черна гора



Премиерът на Черна гора Милойко Спаич заяви в началото на седмицата, че страната вече разполага със стратегически запаси от петролни продукти, които, заедно с резервите на някои компании, могат да осигурят стабилно снабдяване и нормално потребление на горива за около два месеца. В четвъртък Министерството на енергетиката и минното дело на страната обяви, че Черна гора разполага с 40 процента от изискваните според закона резерви от петролни продукти, или 44 260 метрични тона, състоящи се от безоловен бензин и евродизел, и че твърденията на анализатори и някои медии, че не разполагат с такива, са напълно неверни.

Снимка: iStock

„Тези резерви са създадени от септември миналата година и представляват 40 процента от общото законово изискване, според Закона за сигурност на снабдяването с петролни продукти. Общото задължение е 112 340 метрични тона, което съответства на 90 дни нетен внос, в съответствие с европейските стандарти“, посочват от черногорското министерство.

►Босна и Херцеговина

Правителството на Федерация Босна и Херцеговина, една от двете съставни части на Босна и Херцеговина, обяви, че планира да подкрепи инициатива за временно намаляване на акцизите върху горивата с цел да се смекчи натискът върху гражданите и пазара на фона на поскъпването на петрола и нестабилната международна обстановка. По думите на премиера на федерацията Нермин Никшич правителството е готово да поеме част от финансовата тежест, като се откаже от част от приходите си, за да помогне на дистрибуторите и да ограничи ценовия натиск върху потребителите.

Снимка: iStock

Все още не е решено дали намалението на акцизите да бъде с 10 или 20 процента. За да бъде одобрена на национално ниво обаче, подобна мярката изисква съгласие на Министерския съвет на Босна и Херцеговина, а не е известно дали другата съставна част на държавата - Република Сръбска - ще я подкрепи.

►Румъния

Румъния планира да компенсира частично цените на горивото за пътните превозвачи на товари и пътници до април 2027 г. в рамките на схема за държавна помощ в размер на 652 милиона леи (127,92 милиона евро), съобщи днес Министерството на финансите. От схемата за подкрепа ще могат да се възползват около 6200 фирми.

Министърът на енергетиката Богдан Иван заяви, че заради поскъпването на горивата, което е най-голямото от десетилетия, се обсъждат няколко сценария, като властите имат готовност да пуснат отново в експлоатация рафинерията „Петротел-Лукойл“, чиято дейност бе замразена заради санкциите срещу Руската федерация. Наред с това цените на газа за битови потребители ще бъдат запазени на настоящото си равнище до пролетта на 2027 г., когато се очаква страната да удвои капацитета си за производство на газ.

Снимка: iStock

Още през есента на миналата година правителството реши да удължи и ограничаването на търговската надбавка върху основните хранителни продукти с още шест месеца - до 31 март 2026 г. Таванът на цените на основните хранителни продукти беше въведен през 2023 г. като мярка срещу бързо растящата инфлация и за защита на покупателната способност на населението. Ограничението се отнася за стоки като хляб, прясно и кисело мляко, сирене, масло, месо, яйца, брашно, олио, картофи, зеленчуци, плодове и други. Преработвателите могат да прилагат максимална надбавка от 20 процента спрямо производствената цена, oбщата надбавка в цялата дистрибуторска верига е до 5 процента от покупната цена плюс оперативните разходи, a търговците на дребно могат да прилагат максимална надбавка от 20 процента спрямо покупната цена.

► Северна Македония

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви този уикенд, че в страната има достатъчно петрол и петролни деривати, така че гражданите трябва да бъдат спокойни, обявявайки, че правителството ще се намеси незабавно, ако има драматичен скок в цените. Мицкоски заяви, че е имал среща с големи дистрибутори на петрол и петролни деривати и общото заключение от тях е било, че има достатъчно петрол и петролни деривати.

Снимка: iStock

Пред МИА той каза още, че гражданите трябва да бъдат спокойни, защото цените в страната са "драстично по-ниски от тези в съседство".

► Албания

С цел ограничаване на негативния ефект от рязкото покачване на цените на горивата вчера албанското министерство на финансите е създало специална работна група, която ще контролира пазара на въглеводороди, за да предотврати злоупотреби и спекула, съобщава албанският информационен портал „Шчиптаря“. Основната задача на т.нар.

Снимка: iStock

Работна група по митниците и данъчното облагане ще бъде извършването на контрол както на цените, така и на количествата въглеводороди, с които в страната се извършва търговия на дребно и на едро. Дейността на групата и извършваните от нея проверки ще обхванат цялата територия на страната, като се предвижда работата ѝ да продължи до 30 юни 2026 г.

► Косово

На фона на покачването на цените на горивата на световния пазар на 4 март косовският министър на промишлеността, предприемачеството и търговията Мимоза Кусари-Лила обяви решение, с което наложи временен таван на максимално допустимата търговска надценка за горивата, които се търгуват на косовския пазар, съобщава косовският вестник „Газета Експрес“. Според временната мярка максималната надценка за литър гориво при продажба на едро е 0,02 евро, а при търговия на дребно – 0,12 евро.

Снимка: iStock

Заради покачването на цените на горивата на световните пазари Главният инспекторат по надзор на пазара обяви във вторник, че е започнал допълнителни проверки и следи отблизо ситуацията на пазара на петролни деривати, отбелязва още „Газета Експрес“. От Инспектората посочват още, че се следи стриктно за спазването на наложения таван на надценката.

► Словения

В началото на март словенското правителство предприе мерки за справяне с рязкото поскъпване на горивата на европейските и световните пазари. Правителството намали акцизите за бензин, дизел и петрол за отопление, бе съобщено на сайта на словенското правителство gov.si.

На практика мерките, въведени от словенското правителство, предполагат, че при зареждане на 50 литра бензин словенците ще спестят около 5,50 евро. При зареждане на 50 литра дизел пък спестяват около 8,70 евро. Ако купят 1000 литра нафта за отопление, може да спестят 183 евро.

Снимка: iStock

Мярката ще остане в сила до 23 март 2026 година - един ден след парламентарните избори в страната. Местни медии коментират, че мярката всъщност може да се окаже предизборен ход и може да не бъде продължена след произвеждане на изборите.

► Република Кипър

Правителството на Република Кипър е готово да предприеме мерки, ако се установи, че има неоправдано покачване на цените на горивата или се стигне до недостиг на горива. Властите в Никозия следят веригата на доставки на горива на територията на страната, съобщиха от ресорното енергийно министерство.

Снимка: iStock

За момента не са обявени конкретни стъпки, които правителството ще следва, като се уточнява, че такива са набелязани, съобщава електронното издание на "Филелефтерос".

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Дарина Методиева