Цените на петрола отново се повишиха на азиатските пазари, въпреки че водещите световни икономики обявиха освобождаване на част от стратегическите си резерви за стабилизиране на енергийните пазари.

Цената на суровия петрол тип "Брент" достигна 100 долара за барел.

Цената на петрола премина границата от 100 долара за барел

Междувременно ирански катери с експлозиви изглежда са атакували двата танкера с гориво в иракски води, на които избухнаха пожари снощи, а един член на екипажа загина. Последните атаки бележат ескалация на конфликта между Иран и силите на САЩ и Израел, като броят на поразените плавателни съдове в региона от началото на конфликта вече е най-малко 16.

Редактор: Цветина Петкова