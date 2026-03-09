Цената на суровия петрол премина границата от 100 долара за барел. Това се случва за първи път от повече от три години и половина. Производството и транспортът в Близкия изток са сериозно възпрепятствани заради войната в Иран.

Георги Клисурски: Няма риск за доставките на горива заради конфликта в Иран

Цената на барел от сорта „Брент“ се повиши с над 9% в сравнение с търговията преди затварянето на борсите в петък. През миналата седмица американският суров петрол поскъпна с 36%, а сортът „Брент“ от Северно море, който е референтен за Европа – с 28 на сто.

Доналд Тръмп написа в мрежата си Truth Social, че рязкото повишение на цените на петрола ще се коригира само и е малка цена, която трябва да се плати за глобалната сигурност.