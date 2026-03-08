Снимка: БГНЕС
Експедитор: Ескалацията в Близкия Изток влияе на стоковите доставки и цените
Той увери, че няма основание за прекомерно увеличение на цените
Към момента няма риск за доставките на горива към България заради военния конфликт в Иран. Това заяви служебният финансов министър Георги Клисурски.
По думите му няма основания за прекомерно увеличение на цените на горивата в страната. Министърът обясни, че основният маршрут за доставки минава през Черно море и не е засегнат от военните действия в Близкия изток.
"На този етап българските граждани не трябва да се притесняват. Възможни са малки увеличения, но регулаторите трябва внимателно да следят те да бъдат изцяло свързани със световните пазари, а не със спекула. Засега доставките на петрол за България преминават почти изцяло през Черно море, което не е застрашен регион. Разполагаме и с алтернативни планове, но към момента няма опасност за снабдяването", подчерта Клисурски.
Седмица след ескалацията в Близкия изток: Цените на горивата у нас продължават да растат
Темата ще бъде обсъдена и на извънредно заседание на парламента във вторник, когато финансовият министър ще бъде изслушан от депутатите.Редактор: Ралица Атанасова
