Към момента няма риск за доставките на горива към България заради военния конфликт в Иран. Това заяви служебният финансов министър Георги Клисурски.

По думите му няма основания за прекомерно увеличение на цените на горивата в страната. Министърът обясни, че основният маршрут за доставки минава през Черно море и не е засегнат от военните действия в Близкия изток.

"На този етап българските граждани не трябва да се притесняват. Възможни са малки увеличения, но регулаторите трябва внимателно да следят те да бъдат изцяло свързани със световните пазари, а не със спекула. Засега доставките на петрол за България преминават почти изцяло през Черно море, което не е застрашен регион. Разполагаме и с алтернативни планове, но към момента няма опасност за снабдяването", подчерта Клисурски.

Темата ще бъде обсъдена и на извънредно заседание на парламента във вторник, когато финансовият министър ще бъде изслушан от депутатите.

Редактор: Ралица Атанасова