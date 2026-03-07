Ескалацията на напрежението в Близкия изток се отрази на цените на горивата у нас, които продължават да се покачват, докато блокадата на Ормузкия проток остава. На този фон парламентът се събира извънредно другата седмица по темата с доставките.

Какво показват цените на горивата по бензиностанциите у нас. Най-масовият тип бензин А95 в момента се търгува за 1 евро и 31 цента за литър. Цената на бензина от 28 февруари, когато Съединените щати и Израел започнаха масирани удари по военни цели в Иран – е била 1 евро и 26 цента или това е ръст от 5 евроцента.

Дизелът също поскъпва. Цената на колонката в момента средно за страната е 1 евро и 37 цента за литър, докато на 28 февруари горивото се е продавало за 1 евро и 29 цента за литър.

Според експерти в бранша цените на горивата на международните пазари постепенно се доближават до нивата от преди 4 години, когато избухна войната в Украйна. Те уточняват, че суровината повишава стойността си, което се отразява на производителите, защото - ако продават на старите цени, трудно биха могли да закупят нови количества. На този фон хората, които в събота заредиха автомобилите си, описаха пред NOVA цените като „шокови”.

Първан сам казва, че е зависим от колата си – за работа, за разходки, за ежедневни нужни. Затова зарежда резервоара догоре.

„Зареждам догоре, но така „боли още повече”, твърди мъжът. Защото цените на колонките в последната седмица бележат връх ден след ден.

Fuelo: Цените на горивата у нас остават сравнително стабилни



„Доста неприятни ми се струват цените на горивата. Проблемът не е само със зареждането на колата. Всичко, което ще последва с вдигането на цените на горивата – ще поскъпне”, категоричен е Първан.

В събота в една столична бензиностанция опашката пред автомивката е по-голямата от тази пред колонките. А хората се шегуваха, че желаещи да зараждат при тези цени - няма.

„Готов съм да се откажа от колата, ако цената на бензина продължи да се вдига. Лишаваме се постоянно от някакви неща. За съжаление в нашата мила татковина нещата изглеждат така“, заяви Димитър.



„Вижте, след войната в Украйна тези цени сега няма как да ме впечатлят. Тогава дизелът беше стигнал до 3 лева и 50 стотинки“, спомня си Иван.

За дни: Скок в цените на бензина и дизела у нас



Точно 10 минути по-късно екип на NOVA отново среща Иван – този път на изхода на бензиностанцията, след като вече е видял цените. „Направо съм изключително шокиран. В смисъл, когато ме попитахте преди малко - имах спомен за цена от 1 евро и 20 цента. Зареждах преди може би десет дни максимум“, твърди Иван.

Отношение по темата дали се задава криза с горивата у нас взе зам.-председателя на Комисията за защита на конкуренцията. „Това се случва в цяла Европа и в целия свят. Цените се вдигат. Ние сме в много тежък форсмажор”, заяви Радомир Чолаков, зам.-председател на КЗК.

Междувременно парламентът ще се събере извънредно във вторник заради кризата с доставките на горива след блокадата на Ормузкия проток. Единствената точка в дневния ред предвижда изслушване на служебния министър на финансите, директорът на Агенция „Митници“, председателя на държавния резерв и особения търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“.