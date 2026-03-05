За шест дни цената на бензин А-95 е скочила с 3 евроцента - от 1.25 евро за литър на 1.28 евро. Миналата събота цената за литър дизел пък е била 1.29 евро, а днес вече е 1.33, което е поскъпване с 4 евроцента.

Това се дължи на скока на международната цена на суровия петрол. В събота - преди началото на конфликта в Близкия изток, средната цена за барел е била 67 долара. Днес тя вече е 77 долара. Това е увеличение с 15 процента.

Колко още могат да се вдигнат цените зависи от това колко ще продължи конфликтът в Персийския залив, както и от това колко още ще продължи да бъде затворен Ормузкият проток. През този изключително важен логистичен коридор преминават множество танкери, натоварени с нефт. В момента корабособственици и застрахователи искат много повече пари, за да може техни кораби да рискуват да преминат през Персийския залив, тъй като буквално има риск плавателният съд да бъде ударен от ракета. Само това да прекараш от точка А до точка Б с кораб в момента нефт вдига цената на петрола.

По думите на служебния енергиен министър Трайчо Трайков обаче за да скочи цената на колонките с 20 на сто, то стойността на суровия петрол трябва да се е вдигнала с поне 60%.

Скокът в крайните цени на горивата у нас е минимален на фона на повишението на стойността на суровия петрол. Трайков посочи, че увеличение с повече от три евроцента, каквото е в момента, не се очаква при бърз край на конфликта в Иран.

„Ако няма военна ескалация, няма причина да очакваме увеличение на котировките на международния пазар, дори напротив – би трябвало те рязко да спаднат. Разговарях и с Румен Спецов - особения търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас”. Той ме увери, че до края на април има договорени количества на цени, съответстващи на периода на доставката”, каза още ресорният министър.

До края на април „Нефтохим” е договорил доставки на нефт извън Персийския залив, които са на по-ниските цени преди конфликта. Самият Спецов отговори, че цената се определя от борсите на горива и ако там тя е по-висока - рафинерията трябва да прекалкулира. „Цените се определят на база борсови индекси, иначе проблеми с горивата нямаме”, заяви той.

Експерти посочват, че рафинерията поръчва суров петрол за три месеца напред, което означава, че запасите от по-евтин нефт в Бургас трудно ще спрат изцяло вдигане на крайната цена, защото „Нефтохим” вече е направил поръчка на новите цени. „Какво би станало, ако след три месеца цената от 85 е 120 долара, а ние не сме купили и чакаме да ни свърши евтиният петрол? При повишение на цените виждаме незабавно повишение и в крайните продукти. При обратната тенденция - при спад на цените, виждаме много по-забавен тренд”, коментира финансовият анализатор Преслав Райков.

Тази закономерност вече се доказва и на практика. Базите, захранващи бензиностанциите, са вдигнали цените. „Днес се събудихме с нови, по-високи цени на горивата в базите, от които закупуваме, което неминуемо ще ни доведе до ново повишаване на цената вероятно с около 3 евроцента най-вече за дизела”, сподели собственикът на бензиностанция Ангел Димитров.

Настоящото увеличение на международната цена на петрола не е достатъчно, за да предизвика тежък удар върху цената на колонката, смята енергийният министър. „За да има повишение на дребно с 20%, това означава, че трябва на петрола да са се повишили с 60 на сто. От това сме много далеч”, подчерта Трайков.