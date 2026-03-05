Цените на бензина и дизела е с 3 цента ръст, което съответства на котировките на суровия петрол, което е нормално. А тези котировки се повишиха. Ако няма военна ескалация, няма причина да очакваме увеличение на котировките на международния пазар, дори напротив – би трябвало рязко да спаднат. Разговарях и с Румен Спецов, особения търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас”, и той ме увери, че до края на април има договорени количества на цени, съответстващи на периода на доставката. Така че повишението на цените е малко. Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в ефира на „Здравей, България”.

Петролни горива не се доставят от едно място, подчерта още той. По отношение на цените допълни още, че контролът се осъществява главно от КЗК.

Във връзка с газа министърът каза, че той пристига у нас по две линии. Едната е Азербайджан, като оттам доставките са гарантирани. Цената в този случай не се влияе толкова от шокови поскъпвания. Другата линия е доставка на втечнен природен газ чрез терминалите в Александруполис. Там е бил разтоварен кораб с газ на цени от преди кризата. „Когато през следващите седмици „Булгаргаз подаде заявлението си за нова цена на газа към КЕВР, вероятно това ще е най-спокойната от всички”, допълни още той.

Цената на тока

По отношение на цените на тока Трайков каза, че не очаква скок, защото има работещи механизми за регулиране. Електроенергийният пазар се е оказал стабилност.

Трайков даде повече информация и във връзка с цените на тока и проверките на ЕРП-тата, направени от КЕВР. Във всяко дружество са постъпили между 5000 и 7000 сигнала. Във всяко са проверени половината. От половината са констатирани единични случаи на основателни сигнали. Проблемите там се дължат в повреда на часовниците, които отчитат дневна и нощна енергия. Той допълни, че реално останалите сигнали са основателни, но възниква въпросът дали уредите, които отчитат, мерят правилно.

Трайков беше категоричен, че по-високите сметки за ток се дължат на ниските температури и по-високото потребление.

Ремонтите в АЕЦ "Козлодуй"

Във връзка с ремонтите в АЕЦ „Козлодуй” Трайков каза, че предстои включването на Шести блок. Ако и този път ремонтът не се е получил, ще последват оставки на отговорните лица, беше категоричен той. Трябва да се види защо не са доставени оригиналните компоненти, допълни Трайков. „Обяснението беше, че тъй като става дума за доставки в санкционен режим, има усложнения. Очаквам повече информация”, допълни още той. Трайков обясни, че въпросните компоненти, които аварират, се подменят с нови, но те са не са оригинални. При прекъсването на работата на Шести блок загубите за декември за 9 милиона евро.

