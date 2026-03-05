Комисията за защита на потребителите започва масови проверки по бензиностанциите в страната заради сигнали за рязко покачване на цените на горивата на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток. Проверките целят да установят има ли спекулативно увеличение или реално икономическо основание за поскъпването.

Ангел Димитров е собственик на малка бензиностанция в Монтана. По негови думи от тази сутрин доставните цени в базите, от които търговците купуват гориво, са се повишили, което неминуемо ще доведе до поскъпване и за крайния потребител.

Андрей Гюров: Имаме достатъчни запаси от горива, няма да допуснем изкуствена паника

„Реалността е, че се събудихме с нови, по-високи цени в базите. Това ще доведе до увеличение на цената при нас - вероятно поне с 3 цента за дизела, а това не е малко“, обясни Димитров. Той уточни, че дизелът е основният продукт за потребление, особено в предстоящия активен земеделски сезон, когато търсенето на гориво се увеличава.

Според него към момента няма недостиг на гориво, а проблемът е изцяло ценови. „Гориво има достатъчно. Не става дума за липси, а за цена. Увеличението засяга абсолютно всички потребители“, допълни собственикът на бензиностанцията.

Димитров посочи, че се наблюдава лека паника сред по-едрите потребители, които се опитват да се запасят с по-големи количества гориво. По думите му това е разбираемо поведение в ситуация на нестабилност, но ежедневните ценови промени затрудняват търговците.

Ирина Щонова: Започваме проверки по бензиностанциите за спекулации с цените

На въпрос дали има опасност от недостиг на гориво при продължаващо напрежение в региона, той заяви, че подобен сценарий е малко вероятен. „Има достатъчно петрол за преработка и за нашия пазар не очаквам проблеми. Но всичко зависи от развитието на ситуацията и най-вече от това дали ще се стабилизира пазарът и ще се отвори Ормузкият проток“, посочи той.

Относно предстоящите проверки от страна на Комисията за защита на потребителите Ангел Димитров заяви, че няма притеснения. „Можем да предоставим фактурите, по които сме закупили горивото. Проверяващите да преценят дали има неразумни надценки. В момента дори търговците поемат основния удар, защото разликата между покупната и продажната цена е минимална“, обясни той.

По думите му новите доставки пристигат на по-високи цени - с около 3 евроцента повече за дизела и поне 2 евроцента увеличение за бензина. Практиката е резервите, закупени на по-стара цена, да се изчерпват първо, а след това новото гориво да се продава на актуалната, по-висока цена.

Димитров прогнозира, че развитието на цените изцяло ще зависи от международната обстановка. „Трудно е някой да даде точна прогноза. Ако ситуацията в Близкия изток се успокои и се отвори ключовият транспортен коридор, тогава можем да очакваме обръщане на тенденцията“, каза той.

Повече гледайте във видеото.