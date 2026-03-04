КЗП стартира проверки по бензиностанциите, за да се провери има ли повишение на цените и оправдано ли е то. Това заяви на брифинг в Министерския съвет министърът на икономиката Ирина Щонова в коментар на опасенията, че военните действия срещу Иран и блокадата на Ормузкия проток ще доведат до криза с горивата у нас и евентуалното им поскъпване.

"Както вече беше споменато, имаме запаси, които би трябвало да са все още на старите цени", каза още Щонова.

Тя припомни, че Законът за еврото дава възможност да се налагат санкции от 5 000 до 100 000 лева, а при повторно нарушение - до 200 000 лева. "КЗП няма широки правомощия в тази сфера, но ще работи заедно с всички други отговорни институции, като например КЗК. Вече е насрочена среща, на която ще подадем информация към тях и се надяваме те да бъдат активни", посочи министърът.

"Не очакваме конфликтът в Близкия изток да се отрази на икономиката на страната ни в краткосрочен план. Но както виждате, ситуацията се променя постоянно. Затова следим внимателно и взимаме всички необходими превантивни и оперативни мерки", категорична е Щонова.

Тя коментира и другата актуална тема - за сигналите от потребители от цялата страна за завишени сметки за ток за януари.

"Все още очаквам обобщената информация от КЗП. Но това, което виждам, е притеснително. От 8 000 подадени жалби, само една е била уважена. Това не е логично. Затова продължаваме да правим анализи и ще мобилизираме всички държавни инструменти. Също така сме в контакт с КЕВР и се надяваме на активни действия и от тяхна страна", обясни Щонова.

