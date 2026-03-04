Снимка: iStock
В понеделник изтече тридневният срок, в който трите електроенергийни дружества трябваше да предоставят данни
Все още се очакват резултатите от проверките на Комисията за защита на потребителите заради високите сметки за ток.
Припомняме, че протести на граждани вече се проведоха в много точки от страната, включително в столицата. В понеделник изтече тридневният срок, в който трите електроенергийни дружества трябваше да предоставят данни за постъпилите жалби от потребители.
Сметките за ток: Общо над 10 000 жалби са подадени до ЕРП-тата
От получени над 10 000 сигнала от потребители за високи сметки за ток - едва 13 от тях са коригирани.
