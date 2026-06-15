Исландия – земята на огън и лед, както я нарича актьорът Закари Леви. Актьорът и пътешественик Кристиян Милатинов разказа повече за тази различна версия на рая в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

Уникална гледка: Заснеха от Космоса червено Северно сияние (ВИДЕО)

Милатинов сподели за най-големите природни забележителности, които е видял по време на престоя си в Исландия. "Аврора Бореалис е нещо, което като го погледнеш, се движи като живо същество. На живо е още по-приказно, по-истинско", каза той. И добави: "Трябва да имаш късмет да уловиш Аврора, защото реално не може да се види в града. Има специални места, където се излиза с джипове или организирани екскурзии, където точно се търси. Трябва да имаш късмет да няма облаци. Това е много специфично".

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова