Вижте рядкото явление
Aстронавтът на Японска аерокосмическа изследователска агенция (JAXA) Кимия Юи засне от борда на Международната космическа станция уникално и изключително рядко червено Северно сияние. Явлението, известно и като Аврора Бореалис, е резултат от сблъсъка между заредени частици от слънчевия вятър с магнитното поле на Земята, което е най-силно в полярните области.
Впечатляваща гледка: Заснеха Северното сияние от най-високата сграда в Европа (ВИДЕО)
Червените сияния са по-редки от зелените, тъй като са свързани с интензивна слънчева активност, при която частиците взаимодействат с кислород на голяма височина – над 2414 км, където атмосферата е по-разредена.Редактор: Станимира Шикова
