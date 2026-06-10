Ленд арт инсталацията на Вивия Ники край Черни връх е с кауза за чистата вода, но заради топенето на снега може да изчезне за ден

В средата на широката туристическа пътека, отвеждаща към Черни връх, непосредствено до последния останал сняг върху заледения склон на Витоша, се появи изображение на голяма капка вода, която впечатли туристите.

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Снимка: Вивия Ники

Автор на проекта е ленд арт артистът Вивия Ники, а работата по изображението е започнала на 8 юни, навръх Световния ден на океаните, и бе финализирана днес – 10 юни.

Инсталацията е с площ около 20 квадратни метра – най-малката, която Вивия Ники е реализирала досега, но е създадена при изключително трудни теренни условия, тъй като участъкът е силно наклонен, заледен и нестабилен. Заради бързото топене през деня и повторното замръзване вечер, създаването на изображението се е превърнало в истинско предизвикателство, споделя артистът.

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Снимка: Вивия Ники

И този път проектът е с кауза – опазването на чистотата на водата. Инсталацията „Капка“ може да бъде видяна в пълния си блясък само от определен ъгъл, което я прави още по-впечатляваща и загадъчна. Трябва обаче да се има предвид, че заради метеорологичните условия тя може да изчезне буквално за ден.

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