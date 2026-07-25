Попфолк изпълнителят Константин отпразнува половин век с голямо празненство, събрало близки, приятели и колеги. В специален разказ за „Нищо лично“ певецът показа своя личен рай и сподели откровени моменти от живота си.

Константин разказа за дома си, който е изградил с много труд, и за мечтата си да се научи да почива и да се наслаждава повече на семейството и природата. Той направи равносметка за изминалите 50 години и заяви, че не съжалява за нито един от трудните моменти в живота си.

„За мен провалите са още по-големи успехи. Нямам провали. Най-трудните и най-гадните неща, които са се случили, правят човека, който си в момента“, сподели певецът.

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На празника му близки и приятели го описаха като човек с огромна енергия, талант и голямо сърце. За юбилея си Константин получи и специален подарък – звезда в съзвездието Херкулес, която вече носи неговото име.

Певецът разказа и за трудния си път към успеха – от участия за 20 лева до големи концерти пред хиляди зрители. Той призна, че днес мечтае не толкова за нови професионални върхове. „Мечтая си за обикновените неща – да се радваш на малкото, да прегърнеш детето си, да гледаш залеза и да ти бъде спокойно“, каза Константин.

За него 50-ият рожден ден не е край, а начало на следващите 50 години, изпълнени с нови мечти, музика и моменти с любимите хора.

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