Петя Стоянова започва професионалния си път от почистването на маси във Варна, а днес познава почти всички диджеи в Европа и организира събития в най-популярните курорти на Стария континент. „Детайлът е най-важното нещо, на мен ми пука за всичко – дали днес съм накарала някой да се усмихне и дали съм мотивирала някого“, това коментира тя в предаването „Събуди се“ по NOVA.

Влизането ѝ в клубния бизнес не е напълно случайно. Баща ѝ е един от първите собственици на социалистическа дискотека – варненското заведение „Миньор“. Въпреки това кариерата ѝ започва от най-ниското ниво. Когато е на 18 години, баща ѝ я оставя на персонала, за да се учи на същинската работа. „Аз съм чистила тоалетните на нашите заведения. Да, бях дъщерята на шефа, но аз чистих, и за мен това е нещо, което ме е научило“, разказва Петя Стоянова.

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Самата идея да стане букинг агент се заражда по време на обяд в заведение, където забелязва две момчета с много добро излъчване. Тя решава да ги доведе в България, а след съгласието им, само за три дни успява да организира десетдневно турне по цялото Черноморие. „Реално оттам тръгна всичко, там ми е грандът на този бизнес“, обяснява тя.

В момента Петя си партнира с агент от Мадрид. Двамата организират програмите на различни заведения и работят с музиканти от цял свят. Българката прави партита и на остров Ибиса, който определя като „острова майка на тази музика“. Професията ѝ изисква водене на преговори, следене на процеси и документална организация, за да се защитят интересите на всички страни. Стоянова признава, че работата е изключително интензивна и понякога се случва да спи по сепаретата в клубовете.

В личен план тя живее в градчето Кастелдефелс близо до Барселона, което описва като едно от най-прекрасните места на света и идеална среда за отглеждане на деца. Петя има голямо семейство с четири деца.

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