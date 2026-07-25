Френската певица, пианистка и автор на песни Мари Пол Бел, превърнала се в една от емблемите на френската музика през 70-те години с песента La Parisienne, е починала на 80-годишна възраст. Новината беше съобщена от нейния говорител.

Изпълнителката е издъхнала на 25 юли в Ньой сюр Сен, край Париж, след продължително боледуване. Бел от години водеше битка с онкологично заболяване, за което неведнъж говореше открито.

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Des paroles si bien interprétées...

Elle n'était pas parisienne

Une singulière normalité 🙂👌

🕊️Marie-Paule Belle https://t.co/VXFdFTLrhg — florence maurice (@FlorenceM40355) July 25, 2026

Родена на 25 януари 1946 г., Мари Пол Бел започва да привлича вниманието на публиката в началото на 70-те години с песните Wolfgang et moi и Nosferatu, които изпълнява по време на първата си телевизионна изява през 1973 г.

Истинският ѝ пробив идва три години по-късно с „La Parisienne“ – песен, разказваща историята на млада жена от провинцията, която търси нов живот в Париж. Парчето се превръща в огромен хит, носи на Бел златен диск и я утвърждава като една от най-разпознаваемите изпълнителки на своето поколение.

След успеха на La Parisienne тя продължава кариерата си с песни като Les Petits Patelins, а впоследствие излиза и на сцената на легендарната парижка концертна зала „Олимпия“.

Редактор: Цветина Петкова