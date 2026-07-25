Русия ще удължи до края на годината забраната за износ на бензин, която трябваше да изтече в края на юли. Това съобщи в събота руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от Ройтерс.

"По отношение на забраната за износ на бензин взехме решение тя да бъде удължена както за производителите, така и за непроизводителите. Тоест мярката ще остане в сила до края на годината“, заяви Новак пред журналисти.

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По думите му ограниченията върху износа на дизелово гориво ще бъдат отменени, след като пазарът се стабилизира.

Новак отбеляза още, че все още е рано да се твърди, че руският пазар на горива е напълно нормализиран. Въпреки това той увери, че правителството предприема всички необходими мерки за възстановяване на стабилността възможно най-бързо.

В началото на април Москва въведе забрана за износ на бензин с цел да гарантира достатъчни доставки за вътрешния пазар, припомня Ройтерс.

Редактор: Никола Тунев