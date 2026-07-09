Русия въведе забрана за износа на дизел, докато се опитва да ограничи последиците от задълбочаващата се криза с горивата, предизвикана от украинските атаки срещу енергийната инфраструктура. През последните месеци Киев засили ударите срещу руската енергийна индустрия, като основните цели са петролни съоръжения, включително рафинерии, складове и терминали.

Тези атаки доведоха до недостиг на горива и рязко покачване на цените в части от Русия и окупираните от нея украински територии. На много места хората чакат с часове по бензиностанциите, заради ограничените доставки.

Украинските военни поразиха петролни съоръжения и военни обекти край Санкт Петербург (ВИДЕО)

Руският вицепремиер Александър Новак призна, че ситуацията остава „сложна“ и че проблемите с горивата „предизвикват безпокойство“ сред населението. Той допълни, че са предприети и други мерки за „стабилизиране“ на пазара, включително увеличаване на натоварването на действащите рафинерии до максимален капацитет и съкращаване или пренасрочване на ремонтните дейности.

По-късно Кремъл уточни, че забраната няма да важи за износа на дизел по вече действащи международни междуправителствени споразумения и ще остане в сила до 31 юли.

Украинският президент Володимир Зеленски публикува в социалните мрежи видеокадри, за които се твърди, че показват последиците от украински удар по Саратовската петролна рафинерия в югозападна Русия. Главното управление на разузнаването на Украйна съобщи, че атаката е извършена съвместно със службите за сигурност и граничната охрана.

Редактор: Цвета Лазаркова