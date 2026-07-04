Украинските военни поразиха през нощта петролни съоръжения и военни обекти край руския град Санкт Петербург. Това заяви днес президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".

„Украинските сили са поразили пристанищна петролна инфраструктура, която създава приходи за руската война, а също така удариха Кронщат - важна военна цел на повече от 850 км от държавните граници на Украйна“, заяви той в Telegram.

Губернаторът Александър Беглов заяви, че Санкт Петербург е бил обект на мащабна атака с дронове, като е бил поразен нефтеният терминал на града. Той допълни, че няма жертви и че последиците от атаката били отстранени. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко заяви, че дронове са ударили пристанището Висоцк, на около 170 км северозападно от Санкт Петербург, на Финския залив.

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Украйна засили ударите по руската енергийна инфраструктура тази година, причинявайки недостиг на гориво в части от Русия.

Властите на разположената наблизо Псковска област заявиха, че над 30 дрона са били свалени през нощта. Съобщава се за незначителни щети и ранени, включително във фабрика в град Великие Луки.

Редактор: Дарина Методиева