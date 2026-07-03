Снимка: БТА/АП
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Загиналите са 27, а близо 100 са ранени
Ден на траур е обявен днес в Киев след масираната руска атака срещу украинската столица през нощта срещу четвъртък. По последни данни, загиналите са 27, а близо 100 са ранени. Засегнати са около 130 сгради. В най-смъртоносната атака срещу украинската столица от началото на годината Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети.
Президентът Володимир Зеленски, който прекъсна посещението си в Ирландия и се върна спешно в страната, се зарече страната му да отговори на руската атака и приписа големите разрушения на липсата на достатъчна противовъздушна отбрана.
Междувременно двама души бяха убити, а още осем - ранени, при руска атака срещу Украйна тази нощ, съобщиха местните власти в приложението Телеграм, цитирани от „Ройтерс”.
В граничната Сумска област двама души са били убити, а още един човек е ранен, след като руски дронове ударили къща, каза ръководителят на регионалната военна администрация Олег Григоров.
Най-малко 27 загинали и десетки ранени след мащабна руска въздушна атака в Украйна. Полша вдигна изтребители
В град Кривой Рог в централна Украйна - родния град на президента Володимир Зеленски - седем души са ранени след удар с руска ракета срещу гъсто населен жилищен район, съобщи ръководителят на градския съвет за отбрана Олександър Вилкул.Редактор: Ивета Костадинова
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