Ден на траур е обявен днес в Киев след масираната руска атака срещу украинската столица през нощта срещу четвъртък. По последни данни, загиналите са 27, а близо 100 са ранени. Засегнати са около 130 сгради. В най-смъртоносната атака срещу украинската столица от началото на годината Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети.

Президентът Володимир Зеленски, който прекъсна посещението си в Ирландия и се върна спешно в страната, се зарече страната му да отговори на руската атака и приписа големите разрушения на липсата на достатъчна противовъздушна отбрана.

Междувременно двама души бяха убити, а още осем - ранени, при руска атака срещу Украйна тази нощ, съобщиха местните власти в приложението Телеграм, цитирани от „Ройтерс”.

В граничната Сумска област двама души са били убити, а още един човек е ранен, след като руски дронове ударили къща, каза ръководителят на регионалната военна администрация Олег Григоров.

Най-малко 27 загинали и десетки ранени след мащабна руска въздушна атака в Украйна. Полша вдигна изтребители

В град Кривой Рог в централна Украйна - родния град на президента Володимир Зеленски - седем души са ранени след удар с руска ракета срещу гъсто населен жилищен район, съобщи ръководителят на градския съвет за отбрана Олександър Вилкул.

Редактор: Ивета Костадинова