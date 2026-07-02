Най-малко 27 души са загинали, а други 100 са били ранени при масирана руска атака с дронове и ракети срещу Киев. Сред жертвите и пострадалите има много деца. Кметът Виталий Кличко обяви петък за ден на траур и уточни, че е ударен и офис на линейки на бърза помощ. По думите му, това е най-масираната атака срещу столицата, при която са използвани най-много оръжия. 9-етажен блок се е срутил, а няколко квартала са били евакуирани. Подпалил се е и хотел на един от централните булеварди.

Според Москва обаче, цел били военни заводи, а атаките са в отговор на украинските нападения срещу руската цивилна инфраструктура.

Градските власти казват, че общо 20 цивилни сгради са понесли щети. Десетки хиляди жители на града прекараха нощта в бомбоубежища и спирките на метрото. Правителството в Киев отново прикани съюзниците на Украйна да дадат на страната повече средства за противовъздушна отбрана.

Една от най-масираните руски въздушни атаки срещу Украйна от началото на пълномащабната война разтърси Киев през нощта, след като столицата беше подложена на комбиниран удар с балистични и крилати ракети, както и десетки дронове.

Нападението дойде само часове след като украинският президент Володимир Зеленски предупреди за предстояща масирана атака и призова гражданите да спазват сигналите за въздушна тревога.

Жертви и ранени при поредната руска атака над Украйна

Видео: Reuters

По данни на кмета на Киев Виталий Кличко сред пострадалите има и парамедик в критично състояние. Взривове са отеквали в различни части на града през цялата нощ, а атаката е засегнала и десетте района на украинската столица от двете страни на река Днепър.

По време на въздушната тревога в централната част на Киев избухна пожар след експлозия. Репортер на „Франс прес“ съобщи, че е чул силна детонация и е видял гъст дим и пламъци, след което на място са пристигнали пожарни екипи и линейки. Според местните власти покривът на хотел на един от централните булеварди е бил обхванат от огън вследствие на паднали отломки.

Ръководителят на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко съобщи, че части от свалени руски дронове са паднали в централния Шевченковски район и в североизточно предградие на града. Украинската противовъздушна отбрана е успяла да отблъсне част от атаката, но въпреки това са нанесени щети на различни обекти.

Жителите на столицата масово са потърсили убежище в метростанциите и подземните укрития, след като властите са издали поредица от предупреждения за приближаващи балистични ракети. Кличко определи нападението като „яростна вражеска атака“ и призова хората да останат в безопасност до отмяната на тревогата.

От началото на войната в Украйна: Защо Русия е нарушавала въздушното пространство на НАТО два пъти по-често

По-рано през деня президентът Зеленски съобщи, че разузнавателните служби са предупредили за възможен мащабен руски удар. По време на посещение в Дъблин той заяви, че прекъсва програмата си и се завръща спешно в Украйна. „Призовавам нашите хора да бъдат особено внимателни, да пазят себе си и семействата си, да използват укритията и да следват указанията при въздушна тревога“, каза държавният глава. По думите му Русия от известно време подготвя нова голяма офанзива срещу страната.

Напрежението се разпространи и извън украинските граници. Полша активира изтребители и засили наблюдението на въздушното си пространство като предпазна мярка заради руските удари в близост до границата. Полските въоръжени сили съобщиха, че действията им са насочени към гарантиране сигурността на въздушното пространство в районите, съседни на засегнатите украински региони.

Сигнали за въздушна тревога и експлозии са регистрирани и в други части на Украйна, включително в Запорожие, Павлоград, Суми и Харков. Към момента няма официална информация за броя на жертвите и щетите извън Киев.

Русия няма да спира настъплението си, заяви Путин

През последните седмици Русия значително увеличи интензивността на атаките срещу украинската столица и други големи градове, въпреки продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната. Според украински медии последното нападение е сред най-тежките въздушни удари срещу Киев от началото на руската инвазия през 2022 година.

Русия не може да пренебрегва факта, че Европа върви по пътя на милитаризацията и все повече се ориентира към конфронтация с Москва. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

„Европейският съюз, изграждайки своята отбранителна идентичност, пое по пътя на милитаризацията и се посвещава на конфронтацията с Русия. Ние не можем да си затваряме очите за това“, каза Песков.

Според него тази ситуация принуждава Москва да предприеме допълнителни мерки за гарантиране на собствената си сигурност.

„Не трябва да има никакво съмнение, че сигурността на Русия и нейните национални интереси ще бъдат надеждно защитени“, подчерта говорителят на Кремъл.

Редактор: Цветина Петкова