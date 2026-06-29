Най-малко десет души бяха убити при атаки в Украйна, съобщиха местните власти.

Руска ракетна атака срещу обект на частно предприятие в град Днепър, в Югоизточна Украйна, отне живота на петима души, а още трима бяха убити в южния град Запорожие, съобщават украинските власти, цитирани от "Ройтерс".

Управителят на Днепропетровска област Олександър Ханжа съобщи в канала си в Telegram, че при атаката в Днепър са ранени 29 души. Той публикува снимка на сграда с изпочупени прозорци и замъглена снимка на тяло, лежащо до стълби.

Украинската полиция съобщи, че аварийно-спасителната операция след атаката продължава.

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При друга руска атака с дрон срещу микробус в южния град Запорожие загинаха трима души - двама мъже и една жена, а седмина, включително 7-годишно момче, бяха ранени, съобщи в Telegram Иван Федоров, началник на Запорожката регионална военна администрация.

Кметът на Харков Игор Терехов съобщи, че по Холодногирски район в града е бил нанесен удар с управляема бомба, предаде "Укринформ". Той добави, че по предварителна информация един човек е бил убит, а двама са били тежко ранени. По думите на Терехов щети са били нанесени по трамвай и няколко автомобила.

Междувременно руското външно министерство заяви, че мъж е бил убит при украински удар с дрон в Кременная, Луганска област, предаде ТАСС. Двама души са били ранени при нападението в окупираната от Русия украинска област. Към този момент Русия не е коментирала атаките.

Редактор: Цветина Петрова