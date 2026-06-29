Русия ще продължи да преследва военната си цел за пълно превземане на четири украински области. Това заяви президентът на страната Владимир Путин. Той обаче отхвърли това, което според него е ново предложение от страна на Украйна, за ограничаване на военните действия.

В интервю за руската държавна телевизия Путин заяви също, че Русия трябва да укрепи капацитета си за противовъздушна отбрана, за да противодейства на засилените украински атаки с дронове, насочени главно срещу нефтената ѝ промишленост.

Путин проведе кризисна среща заради украинските атаки, засегнали доставките на горива



По-рано, по време на среща в Кремъл с министри от правителството и други длъжностни лица, Путин призна, че ударите са предизвикали недостиг на гориво в различни руски региони, но че Русия се справя с тях.

"Ударите по нашата гражданска инфраструктура не се нанасят единствено с цел щети, макар това също да е важно за врага. Те са насочени и към подхранване на информационна кампания или, по-точно, на информационна операция като част от конфронтацията с Русия. Целта ѝ е поне да създаде у нас чувство на несигурност в собствените ни възможности, а в идеалния случай – да предизвика разкол в руското общество и да принуди Русия да спре, макар и само за кратко, настъплението на нашите войски по линията на съприкосновение.Така ще се създадат условия за започване на преговорен процес, благоприятни за противника. Ние няма да им дадем тази възможност", категоричен е руският лидер.

Редактор: Дарина Методиева