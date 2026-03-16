Руски самолети, дронове и ракети са нарушавали въздушното пространство на НАТО десетки пъти, откакто започна пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Поотделно много от тези инциденти изглеждат незначителни, но взети заедно числата разказват една далеч по-тревожна история.

Данните сочат, че има рязък скок в случаите, при които въздушното пространство на НАТО е било нарушено от Руската федерация. Потвърдени са 18 такива случая - три пъти повече, отколкото през 2024 г., и повече от половината от всички инциденти, регистрирани през четиригодишния период от началото на войната. Между 2022 и 2024 г. нарушенията нарастват постоянно, но умерено. През 2022 г. има четири инцидента, през 2023 г. - пет, а през 2024 г. - шест. Това съответства на годишно увеличение от приблизително 25 и 20%. През 2025 г. броят им скочи от 6 на 18, което е увеличение с 200% за една година. Този темп продължава и през 2026 г. - към 18 февруари е имало поне две нарушения на въздушното пространство на НАТО от Русия.

Русия провокира НАТО: тест на готовността или игра с огъня?

Подобен скок е стратегически значим. Той категорично показва, че нарушенията на въздушното пространство от страна на Русия вече не са епизодични последици от войната в Украйна, а част от устойчив модел на натиск, насочен към самия Алианса. Характерът на тези инциденти също се е променил.

През 2022 г. и четирите нарушения бяха събития с ниска интензивност - кратки нахлувания в шведското въздушно пространство от руски изтребители, катастрофата на разузнавателен дрон „Орлан-10“ в Румъния и по-късното откриване на руска крилата ракета в Полша. Тези инциденти бяха сериозни, но краткотрайни и географски ограничени.

До 2023 г. нарушенията станаха по-често срещани. Румъния стана обект на множество нахлувания на дронове. И петте инцидента през тази година попадат в категория със средна тежест - по-постоянни от преди, но все още до голяма степен локализирани в гранични райони.

Преходът към нахлувания с по-висока интензивност стана по-ясен през 2024 г. Три от шестте нарушения през тази година включваха характеристики с висока тежест, като по-дълбоко проникване в страна от НАТО или по-широк географски обхват. Руска крилата ракета премина в полското въздушно пространство, дронове навлязоха в Румъния в няколко последователни нощи, а руски дрон се разби дълбоко в латвийска територия. Тези инциденти разшириха както дълбочината, така и географския обхват на нарушенията.

Страните от НАТО обсъждат нарушенията на въздушното пространство

2025 г. - от 18-те нарушения, регистрирани през тази година, повечето се квалифицират като събития с висока степен на сериозност. Те включват руски дрон, който проникнал на близо 100 километра в полска територия, преди да се разбие близо до Осини без предварително радарно засичане; дрон, който остана в румънското въздушно пространство за около четири часа, пресичайки няколко окръга, преди да се разбие във Васлуй; и масивен рояк от 21 дрона над Полша на 9-10 септември, който принуди затварянето на големи граждански летища във Варшава, Жешов и Люблин.

Русия отхвърли обвиненията за нарушения на въздушното пространство на НАТО

Пилотираните самолети също се завърнаха. Руските прехващачи МиГ-31 прелетяха над Естония за около 12 минути с изключени транспондери. Това са бордовите устройства, които автоматично реагират на радарни сигнали, като предават идентичността и височината на самолета, позволявайки на системите за контрол на въздушното движение и противовъздушна отбрана да го проследяват. През октомври руски изтребител Су-30, придружен от резервоар за зареждане с гориво Ил-78, наруши литовското въздушно пространство – безпогрешен сигнал за издръжливост и съзнателно планиране на мисията. През декември предполагаеми руски дронове бяха свалени и по-късно открити в Турция няколко пъти, което показва по-скоро постоянна провокация, отколкото еднократно нахлуване. На 4 декември 2025 г. пет неидентифицирани дрона прелетяха над френската военноморска база Ил Лонг, където се намират ядрените подводници с балистични ракети на страната. Съобщава се, че френски персонал е стрелял по предполагаемите руски дронове. Само седмици по-късно - на Коледа, полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море.

Тактики в сивата зона

Тежестта и честотата не са единствените измерения, които са се променили. Географският обхват също. През 2022 г. руските нарушения засегнаха три членки на НАТО. До 2024 г. този брой нарасна до четири. През 2025 г. той се разшири до шест - Румъния, Полша, Естония, Литва, Турция и Франция. Натиск беше упражняван едновременно в Черноморския регион, балтийските държави и Западна Европа.

Рюте: Ако не представляват заплаха, няма да сваляме руски самолети във въздушното пространство на НАТО

Този разширяващ се обхват е важен, защото подкопава идеята, че тези инциденти са локализирани произшествия. Вместо това те наподобяват разпределен модел на руско проникване в източните и южните флангове на НАТО и в стратегическото му ядро. Политическата реакция на НАТО отразява тази промяна. За първи път от началото на войната членовете се позоваха на член 4 от Северноатлантическия договор – механизмът за колективни консултации, когато даден член смята, че сигурността му е застрашена. Полша направи това след атаката с дронове през септември 2025 г., а Естония последва примера ѝ след нахлуването на МиГ-31 по-късно същия месец. Въпреки че само два от 18-те инцидента са задействали Член 4, времето им е показателно - през предходните три години взети заедно не е имало подобно задействане. От стратегическа гледна точка опасността се крие не толкова в отделните нарушения, колкото в кумулативния им ефект. Нахлуванията във въздушното пространство се намират в сивата зона между мира и открития конфликт. Те изпитват системите за противовъздушна отбрана и предоставят ценна разузнавателна информация за праговете за откриване и времето за реакция на НАТО, като същевременно остават под законовия праг на въоръжена атака.

Тестване на решимостта на НАТО

Данните от 2025 г. и началото на 2026 г. показват, че тази активност в сивата зона се е засилила драстично. Трикратното увеличение за една година, съчетано с преминаване към по-дълбоки, по-дълги и по-разрушителни инциденти на множество места, сочи по-скоро за умишлена кампания, отколкото за случайно разпространение. За НАТО последиците са ясни. Мониторингът на отделни инциденти вече не е достатъчен. Сега значение имат темпът на ускорение, профилът на тежестта и географското разпръскване на нарушенията. Ако настоящите тенденции се запазят, докато войната в Украйна навлиза в петата си година, най-голямото предизвикателство пред Алианса може да не е реагирането на един-единствен драматичен пробив, а справянето с нарастващия натиск, създаден от много по-малки – всеки от които е реализиран така, че да тества решителността, без да предизвиква открит конфликт.

Редактор: Цветина Петрова