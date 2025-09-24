Русия отхвърли твърденията, че е нарушила въздушното пространство на НАТО.

Коментарите дойдоха ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че съюзниците трябва да свалят руски самолети, ако нарушат тяхната територия.

Страните от НАТО твърдят, че през последните седмици множество руски изтребители и дронове са нарушили въздушното пространство на европейски държави членки, обвинявайки Москва, че тества границите на Алианса.

„Чуваме такава преувеличена истерия за това, че нашите военни пилоти са нарушили някакви правила и са нахлули във въздушното пространство на някого“, каза прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков. Той настоя, че твърденията са „неоснователни“, предаде АФП.

На 23 септември Тръмп заяви, че страните от НАТО трябва да свалят руски самолети, които нарушават въздушното им пространство, по време на срещата си с украинския президент Володимир Зеленски в ООН.

Самолети на НАТО прихванаха три руски изтребителя МиГ-31 миналата седмица, след като те навлязоха в естонското въздушно пространство над Финския залив.

На 22 септември Дания трябваше да затвори летището в столицата Копенхаген, след като неизвестни дронове причиниха отклоняването или отмяната на десетки полети, нарушавайки пътуванията на хиляди пътници.

„Нашата военна авиация спазва всички правила и разпоредби за полети, ръководи се от тях и ги спазва стриктно“, посочи Песков.

На 23 септември НАТО обясни, че е „прекалено рано да се каже“ дали полетите на дронове над Дания са свързани с неотдавнашните руски нарушения на въздушното пространство на Алианса.

Инцидентите следват нахлуването на дронове в Румъния и Полша, където някои от безпилотните самолети бяха свалени от самолети на НАТО.

