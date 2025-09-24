Кремъл заяви, че за Русия „няма алтернатива“ на продължаването на офанзивата в Украйна, която започна през 2022 г.

„Продължаваме специалната военна операция, за да защитим интересите си и да постигнем целите“, поставени от руския президент Владимир Путин, каза прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков пред радио RBC.

„Правим това както за настоящето, така и за бъдещето на страната ни. За много поколения напред. Ето защо нямаме алтернатива“, добави той.

Кремъл отхвърли коментара на американския президент Доналд Тръмп, който описа Русия като "хартиен тигър", и заяви, че президентът Владимир Путин оценява усилията му за решаване на конфликта в Украйна.

Песков заяви, че Русия е мечка, а не тигър.

"Президентът Путин все още цени готовността на Тръмп да помогне и да работим заедно за намиране на решение", добави Песков.

Той уточни, че няма планове за нов телефонен разговор между президентите на САЩ и Русия, но такъв може да бъде организиран във всеки един момент.

Песков посочи, че руският държавен глава многократно е предлагал да бъде решена първопричината за конфликта в Украйна, но САЩ и Европа са давали еднозначен отрицателен отговор.

"Путин предлагаше това на американците – преди администрацията на Байдън, той предложи и на Обама. Спомняме си, че това беше през 2007 г. Предлагаше на всички, предлагаше на целия свят. Но чухме твърди откази от страна на американците да говорят по тази тема", подчерта говорителят на Кремъл.

