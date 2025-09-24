Снимка: ЕПА
Американският президент не даде отговор на въпроса дали планира да предостави на Украйна гаранции за сигурност
Американският президент Доналд Тръмп смята, че страните от НАТО трябва да сваля руски самолети, ако те навлязат в нейното въздушно пространство. Той направи този коментар пред журналисти по време на среща с украинския президент Володимир Зеленски.
Тръмп разговаря със Зеленски в кулоарите на Общото събрание на ООН
На въпроса за новини относно комуникацията с руския президент Владимир Путин и дали продължава да вярва на руския лидер, Тръмп отговори: "Ще ви кажа след около месец".
Американският президент също не даде пряк отговор на въпроса дали планира да предостави на Украйна гаранции за сигурност заедно с европейските съюзници, като отбеляза, че е твърде рано да отговори на този въпрос.Редактор: Цветина Петкова
