Американският президент Доналд Тръмп смята, че страните от НАТО трябва да сваля руски самолети, ако те навлязат в нейното въздушно пространство. Той направи този коментар пред журналисти по време на среща с украинския президент Володимир Зеленски.

Тръмп разговаря със Зеленски в кулоарите на Общото събрание на ООН

На въпроса за новини относно комуникацията с руския президент Владимир Путин и дали продължава да вярва на руския лидер, Тръмп отговори: "Ще ви кажа след около месец".

Американският президент също не даде пряк отговор на въпроса дали планира да предостави на Украйна гаранции за сигурност заедно с европейските съюзници, като отбеляза, че е твърде рано да отговори на този въпрос.

Редактор: Цветина Петкова