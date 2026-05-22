Британската певица Джеси Джей обяви, че е излекувана от рак, след като е преминала през продължителна и емоционално тежка битка със заболяването, съобщава Rolling Stone.

Новината беше разкрита чрез публикация в социалните мрежи, придружена от видео, в което певицата споделя моменти преди годишния си медицински преглед след ядрено-магнитен резонанс на гърдите. В поста си тя пише: „Резултатите са тук и аз съм без рак!! Плаках с часове и за първи път от година си поех дълбоко въздух“.

Джеси Джей беше откровена през целия процес на лечение, като многократно говореше за възходите и паденията в борбата си с болестта. През юни 2025 г. тя за първи път съобщи, че е диагностицирана с рак на гърдата. Тогава призна, че дълго е колебаела дали да сподели това, но в крайна сметка е решила да го направи заради своите фенове.

През август тя отмени всички концерти от американската част на турнето си „No Secrets“ и отложи изявите си във Великобритания и Европа заради предстояща втора операция. Месец по-късно певицата се завърна на сцената за първи път след интервенцията - емоционален момент, който съвпадна и с първото участие на двегодишния ѝ син на нейно живо изпълнение.

По време на концерт на фестивала BBC Radio 2 In the Park в Есекс тя благодари на публиката и подчерта колко е благодарна, че отново може да пее пред феновете си.

Преди изпълнението на новата си песен „Living My Best Life“ тя сподели, че парчето има специално значение, тъй като е било записано малко преди диагнозата ѝ. Певицата разказа, че е отказала да прекъсне плановете си въпреки препоръките да се съсредоточи върху лечението, подчертавайки, че животът трябва да продължи въпреки трудностите.

През ноември тя представи и новия си албум „Don’t Tease Me With a Good Time“ - първи от осем години, издаден след раздялата ѝ с голям звукозаписен лейбъл и публикуван чрез собствената ѝ музикална компания.

Редактор: Цветина Петкова