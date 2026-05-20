Съединените щати повдигнаха обвинение на бившия кубински лидер Раул Кастро за заговор за убийство на американски граждани и други престъпления. Обвиненията срещу Кастро и още петима души се отнасят до свалянето на два самолета между Куба и Флорида през 1996 година.

Самолетите принадлежали на кубинско-американската организация „Братя на спасението“. Мисията ѝ била да наблюдава протока на Флорида за кубинци, бягащи на салове от режима на островната страна.

При инцидента над Карибско море загинаха четирима души. 94-годишният Раул Кастро, брат на дългогодишния лидер на Куба Фидел Кастро, по онова време е бил началник на въоръжените сили на страната и беше подложен на международно осъждане заради инцидента. Според американски медии обвиненията могат да включват убийство и унищожаване на самолет.

Случаят идва на фона на засилен натиск от администрацията на Доналд Тръмп срещу Куба. От Хавана обвиниха Вашингтон в агресия и намеса във вътрешните работи на страната.

„Това е политически маньовър без никаква правна основа, който има за цел единствено да подкрепи фабрикуван случай, използван като оправдание за безумния план за военна агресия срещу Куба“, написа кубинският държавен глава Мигел Диас-Канел в профила си в X.

