Само в окръг Вентура засегнатите са около 29 000 души
Бързо разрастващ се горски пожар обхвана райони в периферията на Лос Анджелис, което наложи спешна евакуация на хиляди жители. Оказва се обаче, че огнените стихии в Южна Калифорния са две, а заповедите за евакуация обхващат десетки хиляди души.
Огнената стихия е започнала в късните сутрешни часове в Сими Вали - град с население около 125 хиляди души, разположен на приблизително 60 километра северозападно от мегаполиса. Под въздействието на силни ветрове, достигащи до 56 км/ч, пламъците бързо са обхванали над 550 хектара площ до вечерта в понеделник. Унищожена е една жилищна сграда, но към момента няма информация за пострадали хора.
Евакуация в Калифорния заради голям пожар
Междувременно втори голям пожар бушува на остров Санта Роза край калифорнийското крайбрежие. По данни на щатската противопожарна агенция той вече е достигнал площ от около 59 квадратни километра.
While Karen Bass is worried about getting meth-heads new grills, the LAFD has 3 dozen LESS firefighters than we had when the Palisades Fire hit. Folks, you need to vote like your life depends on it, because it does. pic.twitter.com/J2yJXFI3xM— Spencer Pratt (@spencerpratt) May 18, 2026
Властите са наредили евакуация на части от Сими Вали и съседния Таузънд Оукс, докато за някои квартали в северната част на Лос Анджелис е обявена готовност за евентуално извеждане на населението. Само в окръг Вентура засегнатите от евакуацията са около 29 000 души.
Пламъците се разрастват бързо, подхранвани от ветровете и вече са изпепелили площ от стотици хектари. Над 200 пожарникари, подкрепяни от хеликоптери и самолети-цистерни, се борят с огъня. Местните власти съобщават и за изгорели къщи
🚨 UPDATE: The Reagan Presidential Library in Simi Valley, California has been EVACUATED as this brush fire explodes— Nick Sortor (@nicksortor) May 18, 2026
Almost 200 acres have been burned, and at least one home is on fire.
Pray firefighters get a quick handle on this 🙏🏻
Кметът на града Карън Бас заяви, че на този етап няма непосредствена опасност огънят да достигне гъсто населените райони на Лос Анджелис.
Макар че скоростта на вятъра е намаляла през вечерта, условията остават неблагоприятни за овладяване на пожара. Високите температури, ниската влажност и труднодостъпният терен продължават да създават сериозни предизвикателства пред противопожарните екипи. Опасенията се засилват и от факта, че Националната метеорологична служба прогнозира за региона появата на т.нар. ветрове „Санта Ана” – специфични метеорологични условия, известни с това, че спомагат за изключително бързото разпространение на горските пожари.Редактор: Цветина Петкова
