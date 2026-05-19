Бързо разрастващ се горски пожар обхвана райони в периферията на Лос Анджелис, което наложи спешна евакуация на хиляди жители. Оказва се обаче, че огнените стихии в Южна Калифорния са две, а заповедите за евакуация обхващат десетки хиляди души.

Огнената стихия е започнала в късните сутрешни часове в Сими Вали - град с население около 125 хиляди души, разположен на приблизително 60 километра северозападно от мегаполиса. Под въздействието на силни ветрове, достигащи до 56 км/ч, пламъците бързо са обхванали над 550 хектара площ до вечерта в понеделник. Унищожена е една жилищна сграда, но към момента няма информация за пострадали хора.

Евакуация в Калифорния заради голям пожар

Междувременно втори голям пожар бушува на остров Санта Роза край калифорнийското крайбрежие. По данни на щатската противопожарна агенция той вече е достигнал площ от около 59 квадратни километра.

Властите са наредили евакуация на части от Сими Вали и съседния Таузънд Оукс, докато за някои квартали в северната част на Лос Анджелис е обявена готовност за евентуално извеждане на населението. Само в окръг Вентура засегнатите от евакуацията са около 29 000 души.

Пламъците се разрастват бързо, подхранвани от ветровете и вече са изпепелили площ от стотици хектари. Над 200 пожарникари, подкрепяни от хеликоптери и самолети-цистерни, се борят с огъня. Местните власти съобщават и за изгорели къщи

Кметът на града Карън Бас заяви, че на този етап няма непосредствена опасност огънят да достигне гъсто населените райони на Лос Анджелис.

Макар че скоростта на вятъра е намаляла през вечерта, условията остават неблагоприятни за овладяване на пожара. Високите температури, ниската влажност и труднодостъпният терен продължават да създават сериозни предизвикателства пред противопожарните екипи. Опасенията се засилват и от факта, че Националната метеорологична служба прогнозира за региона появата на т.нар. ветрове „Санта Ана” – специфични метеорологични условия, известни с това, че спомагат за изключително бързото разпространение на горските пожари.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Пламен Йотински, БТА

