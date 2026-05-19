Бързо разрастващ се горски пожар обхвана райони в периферията на Лос Анджелис, което наложи спешна евакуация на хиляди жители. Оказва се обаче, че огнените стихии в Южна Калифорния са две, а заповедите за евакуация обхващат десетки хиляди души.

Огнената стихия е започнала в късните сутрешни часове в Сими Вали - град с население около 125 хиляди души, разположен на приблизително 60 километра северозападно от мегаполиса. Под въздействието на силни ветрове, достигащи до 56 км/ч, пламъците бързо са обхванали над 550 хектара площ до вечерта в понеделник. Унищожена е една жилищна сграда, но към момента няма информация за пострадали хора.

Евакуация в Калифорния заради голям пожар

Междувременно втори голям пожар бушува на остров Санта Роза край калифорнийското крайбрежие. По данни на щатската противопожарна агенция той вече е достигнал площ от около 59 квадратни километра.

Властите са наредили евакуация на части от Сими Вали и съседния Таузънд Оукс, докато за някои квартали в северната част на Лос Анджелис е обявена готовност за евентуално извеждане на населението. Само в окръг Вентура засегнатите от евакуацията са около 29 000 души.

Пламъците се разрастват бързо, подхранвани от ветровете и вече са изпепелили площ от стотици хектари. Над 200 пожарникари, подкрепяни от хеликоптери и самолети-цистерни, се борят с огъня. Местните власти съобщават и за изгорели къщи

🚨 UPDATE: The Reagan Presidential Library in Simi Valley, California has been EVACUATED as this brush fire explodes



Кметът на града Карън Бас заяви, че на този етап няма непосредствена опасност огънят да достигне гъсто населените райони на Лос Анджелис.

Макар че скоростта на вятъра е намаляла през вечерта, условията остават неблагоприятни за овладяване на пожара. Високите температури, ниската влажност и труднодостъпният терен продължават да създават сериозни предизвикателства пред противопожарните екипи. Опасенията се засилват и от факта, че Националната метеорологична служба прогнозира за региона появата на т.нар. ветрове „Санта Ана” – специфични метеорологични условия, известни с това, че спомагат за изключително бързото разпространение на горските пожари.

Редактор: Цветина Петкова