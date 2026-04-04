В Калифорния беше разпоредена евакуация заради голям горски пожар. В петък стихията, източно от Лос Анджелис, се разгоря значително заради силните ветрове.

Пламъците заплашиха няколко квартала на град Морено Вали. Към момента не се съобщава за жертви или пострадали. Горят около 15 хиляди декара.

