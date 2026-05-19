Бързо разрастващ се горски пожар обхвана райони в периферията на Лос Анджелис, което наложи спешна евакуация на хиляди жители.
Огнената стихия е започнала в късните сутрешни часове в Сими Вали - град с население около 125 хиляди души, разположен на приблизително 60 километра северозападно от мегаполиса. Под въздействието на силни ветрове, достигащи до 56 км/ч, пламъците бързо са обхванали над 550 хектара площ до вечерта в понеделник. Унищожена е една жилищна сграда, но към момента няма информация за пострадали хора.
Евакуация в Калифорния заради голям пожар
Властите са наредили евакуация на части от Сими Вали и съседния Таузънд Оукс, докато за някои квартали в северната част на Лос Анджелис е обявена готовност за евентуално извеждане на населението.
🚨 UPDATE: The Reagan Presidential Library in Simi Valley, California has been EVACUATED as this brush fire explodes— Nick Sortor (@nicksortor) May 18, 2026
Almost 200 acres have been burned, and at least one home is on fire.
Кметът на града Карън Бас заяви, че на този етап няма непосредствена опасност огънят да достигне гъсто населените райони на Лос Анджелис.
Макар че скоростта на вятъра е намаляла през вечерта, условията остават неблагоприятни за овладяване на пожара. Високите температури, ниската влажност и труднодостъпният терен продължават да създават сериозни предизвикателства пред противопожарните екипи.
