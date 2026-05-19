Бързо разрастващ се горски пожар обхвана райони в периферията на Лос Анджелис, което наложи спешна евакуация на хиляди жители.

Огнената стихия е започнала в късните сутрешни часове в Сими Вали - град с население около 125 хиляди души, разположен на приблизително 60 километра северозападно от мегаполиса. Под въздействието на силни ветрове, достигащи до 56 км/ч, пламъците бързо са обхванали над 550 хектара площ до вечерта в понеделник. Унищожена е една жилищна сграда, но към момента няма информация за пострадали хора.

Евакуация в Калифорния заради голям пожар

Властите са наредили евакуация на части от Сими Вали и съседния Таузънд Оукс, докато за някои квартали в северната част на Лос Анджелис е обявена готовност за евентуално извеждане на населението.

Кметът на града Карън Бас заяви, че на този етап няма непосредствена опасност огънят да достигне гъсто населените райони на Лос Анджелис.

Макар че скоростта на вятъра е намаляла през вечерта, условията остават неблагоприятни за овладяване на пожара. Високите температури, ниската влажност и труднодостъпният терен продължават да създават сериозни предизвикателства пред противопожарните екипи.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

