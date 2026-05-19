Нов доклад разкрива причините за фаталния инцидент

През 2023 година подводницата „Титан” направи своето историческо спускане в океана, в опит да достигне до останките на кораба „Титаник”. Мисията обаче завърши катастрофално – при спускането си в Тихия океан апаратът претърпя имплозия, а огромното подводно налягане не само го унищожи, но уби и четиримата пасажери на експедицията, както и пилота на апарата Стоктън Ръш. Той беше и изпълнителен директор на компанията собственик на спускаемия апарат.

Близо две години след инцидента Бреговата охрана на САЩ излезе с доклад по разследването на инцидента. Според документа инцидентът е бил резултат от неправилно планирани процедури за безопасност, както и опит от страна на екипажа да се избегнат пропуски при управлението.

Първи кадри на подводницата „Титан” от дъното на океана (ВИДЕО+СНИМКИ)

Апаратът „Титан” е извършвал спускания до останките от кораба още от 2021 година. „Титаник” обаче лежи на близо четири километра под повърхността на водата. Именно по тази причина експерти са предупреждавали в миналото, че при потапяне на спускаем апарат на подобна дълбочина налягането ще причини имплозия и мигновена смърт на пасажерите в апарата.  

Какво не знаем за апарата "Титан"?

Подводницата „Титан” е била собственост на компанията на OceanGate със седалище във Вашингтон. Апаратът е направил първите си пътувания до кораба "Титаник" още през 2021 г., а последното му гмуркане, което се оказа фатално, беше на 18 юни 2023 г. Подводницата е обявена за издирване мигновено - кораби, самолети и оборудване бяха изпратени веднага на мястото на инцидента, на около 700 километра южно от Сейнт Джонс, Нюфаундленд.

Експертите предупреждаваха, че е възможно корпусът на подводницата да се разпадне под силния натиск на налягането в по-големи дълбочини. Ексепдицията обаче изпрати машината и екипажa ѝ именно на такава дълбочина - отломките от "Титаник" лежат на океанското дъно, на дълбочина от около 3 800 метра. Налягането на водата в района е приблизително 400 атмосфери на квадратен инч.

Дизайн на корпуса

Първоначално компанията представи по-просторната и цилиндрична кабина на Titan, изработена от въглеродни влакна. Според експерти обаче конструкцията в известна степен се е различавала от сферичните титаниеви кабини, използвани традиционно за подобни апарати.

Милиардер строи подводница за мисия към "Титаник"

"Сферичната форма е най-подходяща за изработка, защото налягането на водата се разпределя равномерно върху всички части на съда", обясни професор Крис Роман от Факултета по океанография на Университета на Род Айлънд.

"Титан" е направил повече от две дузини гмуркания на големи дълбочини, което е допринесло за двойно по-голямото напрежение върху корпуса", каза Джаспър Греъм-Джоунс, доцент по машинно и морско инженерство в Университета в Плимут, Обединеното кралство.

При разследването стана ясно също, че апаратът е бил съхраняван на открито през канадската зима. По този начин корпусът му е бил изложен на температурни колебания, които са компрометирали целостта на кораба.

Професорът по физика в Североизточния университет Арун Бансил сравни налягането със силата на „кит, който хапе някого“. „Пътниците вероятно не са имали представа какво се е случило“, смята Бансил.

Оценката на разследващите

Според следователите на Щатската брегова охрана от OceanGate многократно са демонстрирали корпоративна култура на игнориране и дори фалшифициране на ключова информация за безопасността с цел да се подобри репутацията и да бъде избегнат контрола от регулаторните органи. "Компанията показа множество червени флагове и ясна тенденция за токсична култура на работното място, което, в комбинация с липсата на национална и международна рамка за операции с подводници, многократно саботираше мисиите на компанията", се казва в доклада.

„Чрез ясна стратегия и използването на неясноти в регулаторната рамка, свързани с надзора, OceanGate в крайна сметка успя да изведе в употреба апарата "Титан" изцяло извън установените протоколи за дълбоководни операции“, се посочва още в доклада.

Откриха останки от петимата пътници на подводницата "Титан"

След катастрофата служители на компанията излязоха със свои позиции в подкрепа на тези твърдения.

Освен живота на Раш, катастрофалното плаване отне тези на бизнесмена Шахзада Дауд и неговият 19-годишен син Сюлеман Дауд, както и на Хамиш Хардин и на френския водолаз Пол-Анри Наргеоле.

Редактор: Цветисиана Костова
Източник: Associated Press

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking