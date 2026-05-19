Трети ден еуфорията от „Бангаранга” не спира, а започна и подготовката за „Евровизия 2027“. Днес България официално ще посрещне DARA– победителят в 70-ото издание на конкурса.

Столичната община организира специално шоу на „Пл. „Княз Александър I“, където ще можем да отпразнуваме първата българска победа на най-големия песенен конкурс. Сцената на площада вече е почти готова, а NOVA ще ви покаже на живо всичко от големия триумф на победителката в „Евровизия”.

“DARA: Роди се звезда”- гледайте специалното студио с водещи Марина Цекова и Юлиан Костов от 17 часа по NOVA!

