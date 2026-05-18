В град Раковски беше тържествено открита статуя на папа Франциск. Инициативата е посветена на историческото посещение на Светия отец в града през 2019 г. – събитие, което остава в паметта на местните жители като символ на вярата, мира и човечността.

Папа Франциск е първият глава на Римокатолическата църква, посетил Раковски в историята на града. Неговата визита преди седем години остави дълбок отпечатък не само в католическата общност, но и сред 242-те деца, на които той даде първо причастие в църквата.

Година след неговата кончина, на площад „България” бе издигнат паметник с височина над 3,5 метра. Монументът е изработен със средства на общината и с помощта на местни дарители, пожелали имената им да не бъдат изписвани върху постамента.

Раковски се сбогува с папата: Погребението на Франциск се излъчва на живо в града

„Светият отец носеше послания за мир, за общност, за доброта и по някакъв начин предаваше посланието за единство”, сподели кметът на Раковски Павел Гуджеров по време на церемонията.

Сред присъстващите на откриването бе и Иван Иванов, който преди седем години е бил един от министрантите, помагали на папата по време на светата литургия. Той си спомни как е носил шапката на папата в специална чиния, ръкували са се два пъти и са направили няколко общи снимки. Иван разказа още, че е получил подарък от него, което остава един от най-приятните му спомени за цял живот.

Папа Франциск е запомнен от местните и като папата, който наруши протокола, за да се срещне с хора в неравностойно положение. Една от тях е Антония Пънкина, която сподели, че се чувства много щастлива и радостна от факта, че е видяла папата. Срещата в манастира с него ще помни винаги и сестра Елка Станева. Тя разказа как е имала възможността да го изчака на входа заедно с другите сестри и да му подари българска роза. Светият отец се е зарадвал на жеста и е отбелязал, че щом розата е без бодли, значи вече са в Рая, защото само там няма бодли.

Повече гледайте във видеото.