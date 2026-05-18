Маги Халваджиян: DARA има потенциал на звезда и всички качества да превземе световната сцена
Любовта е нейното тайно оръжие, коментира той
„DARA е суперсилата на България. Има безупречен талант. Но най-важното е, че има дисциплина. Тя всеки ден пише мечтите си в дневника си и благодари на вселената, на себе си, на хората около себе си. Дава любов на всички и всичко около нея. Това е тайното ѝ оръжие – любовта. Наистина има много в нея и не я е срам да я показва”. Това заяви в предаването „Здравей, България” музикантът Кристиян Костов.
Относно критиките преди конкурса, Костов каза, че това е познато на всеки артист. „Ако нямаш хейт, може би това значи, че не си достатъчно себе си. Защото няма как да те харесват всички. Така че аз мисля, че това е нормално. Обаче това, което се е случило с Дара, не е нормално. Защото нивото на хейта, което тя е получила, е неописуемо”, каза Костов.
Редактор: Ина Григорова
