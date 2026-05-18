За много търсещи работа днес изглежда, че никога не е било по-трудно да се намери стабилно място. Икономистите казват, че компаниите се стараят да задържат служителите си, но не наемат активно нови кадри. Това създава сериозни пречки пред младите хора, които се опитват да направят първите си стъпки в кариерата.

В същото време технологиите променят из основи процеса на подбор. Автоматизираните системи позволяват на кандидатите да подават документи за десетки позиции с лекота, но това води до нов проблем – огромна конкуренция. Данни на платформата Greenhouse показват, че днес един работодател преглежда средно 3,5 пъти повече кандидатури в сравнение с преди няколко години.

► Изкуственият интелект – шанс или ново предизвикателство?

Парадоксално, същите технологии, които затрудняват кандидатите, може и да им помогнат да изпъкнат. Изкуственият интелект предлага нови инструменти – от подобряване на автобиографията до подготовка за интервю. Според експерти обаче ключът е в начина, по който тези инструменти се използват.

► CV с помощта на AI – но без да губите индивидуалност

Актуалната автобиография остава основен елемент при намирането на работа. ИИ може значително да улесни създаването и редактирането на CV и мотивационни писма, но крие и риск.

Даниел Джао, главен икономист в Glassdoor, предупреждава, че прекалената зависимост от ИИ може да направи кандидатурите твърде сходни. По думите му много документи вече звучат еднакво, което затруднява отличаването на определени кандидати.

Решението, според изпълнителния директор на Greenhouse Даниел Чейт, е да се използва ИИ не просто за редакция, а за персонализация. Например кандидатите могат да анализират дейността на дадена компания, нейните отчети и обяви за работа, за да адаптират съдържанието на CV-то си спрямо конкретната позиция.

► Митът за „тайните ключови думи“

Дълго време се смяташе, че има „трик“ за преминаване през автоматичните системи – добавяне на ключови думи, понякога дори скрити в текста. Днес това вече не работи. Съвременните системи са значително по-усъвършенствани и подобни практики не само са неефективни, но могат да навредят на кандидата.

► CV-то не е достатъчно

Въпреки че автобиографията остава важна, тя вече не е достатъчна сама по себе си. Пат Уилън от LinkedIn подчертава, че кандидатите трябва да покажат много повече – включително уменията си за работа с нови технологии.

Платформата дори вече предлага сертификации за AI умения чрез партньорства с различни инструменти. Въпреки това експертите съветват да не се разчита само на тесни специализации, а да се развиват адаптивност и критично мислене – качества, които ще бъдат ключови в бързо променящата се среда.

► Нови правила при кандидатстването

Все повече компании въвеждат ясни правила за използването на AI по време на кандидатстване. Сред тях са SAP, Zscaler и други международни организации.

Допустимо е използването на AI за форматиране на документи, обяснение на сложни теми или генериране на идеи. Недопустимо обаче е кандидатите да използват технологията, за да измислят несъществуващи умения или да решават тестове вместо тях.

Основният принцип остава непроменен – кандидатурата трябва да бъде автентично отражение на реалните способности и опит.

► Подготовка за интервю с помощта на AI

Изкуственият интелект може да бъде особено полезен в подготовката за интервю. Кандидатите могат да използват ИИ, за да съберат информация за компанията, позицията и интервюиращия, както и да тренират чрез симулирани въпроси. Този подход позволява по-добра подготовка и по-уверено представяне.

► Но не използвайте AI като „подсказвач“

Някои инструменти обещават помощ по време на самото интервю като подават отговори в реално време. Експертите обаче са категорични, че това е грешка. Подобно поведение лесно се разпознава и може да компрометира кандидата. Интервюиращите забелязват характерни паузи или неестествени отговори.

► Интервюта с изкуствен интелект – новата реалност

Една от новите тенденции е използването на AI за провеждане на интервюта. Все повече компании експериментират с ботове, които провеждат първоначални разговори чрез чат, аудио или видео.

Макар технологията все още да е в начален етап, се очаква тя бързо да набере популярност. Кандидатите, които се чувстват комфортно в подобна среда, ще имат предимство.

► Внимавайте за измами

Изкуственият интелект се използва и за създаване на фалшиви обяви за работа. Те често изглеждат убедително и се разпространяват чрез имейли или съобщения.

Експертите съветват винаги да се проверява дали дадена позиция е реална – чрез официалния сайт на компанията или надеждни платформи за търсене на работа.

Редактор: Дарина Методиева