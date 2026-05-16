Турция е отправила предложение за изграждане на нов тръбопровод за гориво на стойност около 1,2 млрд. долара, който да свързва турска територия с Румъния, преминавайки през България. Проектът е предназначен изцяло за военни цели и има за цел да подсигури енергийните нужди на източния фланг на НАТО.

Очаква се предложението да бъде обсъдено на предстояща среща на Алианса в Анкара на 7 и 8 юли. Според източници, запознати с темата, планираният тръбопровод няма да бъде използван за цивилни доставки, а ще обслужва единствено военна логистика.

Проектът е част от по-широките усилия на НАТО за разширяване и модернизация на инфраструктурата за горивни доставки. Данни за капацитета и техническите параметри на съоръжението не се разкриват, тъй като са класифицирани.

Турция е готова да изпраща газ за Европа

Инициативата идва на фона на засиленото напрежение в международен план. Пълномащабната война на Русия срещу Украйна, както и смущенията в глобалните енергийни доставки - включително след ограниченията в корабоплаването през Ормузкия проток - подчертават необходимостта от по-сигурни и устойчиви логистични вериги за снабдяване на източните съюзници на НАТО.

Предложеният от Турция тръбопровод се вписва в паралелни проекти на Полша и Румъния за разширяване на изток на съществуващата NATO Pipeline System - мрежа, изградена още по време на Студената война.

В момента тази система достига основно до Германия, което оставя значителна празнина в инфраструктурата за горивни доставки към източния фланг на алианса. NATO Pipeline System включва около 10 000 километра тръбопроводи, преминаващи през 12 държави, както и капацитет за съхранение от приблизително 4,1 милиона кубически метра гориво.

Мрежата свързва ключови обекти като военновъздушни бази, летища, рафинерии, терминали и складови съоръжения. Тя се състои от национални и многонационални подсистеми, разположени в различни части на Европа, докато в редица държави - включително България - съществуват отделни национални инфраструктури за съхранение и дистрибуция на горива.

Турция започна доставки на газ от находището "Сакария" в Черно море

Ако бъде реализиран, новият коридор през България ще представлява стратегическо допълнение към източното разширяване на тази мрежа и ще засили енергийната сигурност на НАТО в региона.

Редактор: Цветина Петкова