В деня на големия финал във фокуса на международните медии почти изцяло е бойкотът на 5 държави на „Евровизия“.

Конкурсът, който тази година става на 70 г., е замислен в следвоенна Европа като начин за сближаване на страните и преодоляване на границите.

Затова последните събития и протестите срещу участието на Израел са още по-символични. Според Reuters фаворити са Финландия, гостите от Австралия, Гърция и Израел.

Според специализираното издание Rolling Stone, за първото място най-много шансове имат Дания, Литва и Италия. А последните данни на букмейкърите показват, че Дара се изкачва до третото място.

