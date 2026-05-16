Снимка: iStock
След като превозното средство е спряло, шофьорът е излязъл от автомобила и е нападнал с нож минувач
Няколко души са пострадали, след като автомобил се е врязал в група пешеходци в центъра на северноиталианския град Модена, съобщават местни медии, цитирани от Reuters. По първоначални данни ранените са около десет, като част от тях са в тежко състояние.
Modena. Dopo aver investito con l'auto una decina di pedoni in strada,sarebbe sceso e avrebbe accoltellato un passante che ha tentato di fermarlo. È questa una prima ricostruzione di quanto accaduto in centro a Modena, via Emilia. L’uomo è stato bloccato dalle forze dell’ordine. pic.twitter.com/j7cLhAeNI1— Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) May 16, 2026
Инцидентът се е разиграл в оживена градска зона, когато автомобилът внезапно е навлязъл в пешеходна част и е блъснал хора, намиращи се на улицата. След първоначалния удар колата се е забила във витрината на магазин.
Falcia in auto una decina di pedoni e accoltella un passante a Modena. Ci sono feriti gravi.— Tg1 (@Tg1Rai) May 16, 2026
L'uomo sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine su Via Emilia.#Tg1 pic.twitter.com/PYgqAbFw7O
След като превозното средство е спряло, шофьорът е излязъл от автомобила и е нападнал с нож минувач, който се е опитал да го спре. Пострадалият е получил наранявания при опита да обезвреди нападателя.
Falcia in auto una decina di pedoni e accoltella un passante a Modena, fermato #ANSA https://t.co/LshVvUIUgT pic.twitter.com/dH2Dfx2na4— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) May 16, 2026
Властите са задържали извършителя, а районът е отцепен. Разследването продължава, като засега няма официална информация за мотивите на нападението.Редактор: Цветина Петкова
