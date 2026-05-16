Няколко души са пострадали, след като автомобил се е врязал в група пешеходци в центъра на северноиталианския град Модена, съобщават местни медии, цитирани от Reuters. По първоначални данни ранените са около десет, като част от тях са в тежко състояние.

Инцидентът се е разиграл в оживена градска зона, когато автомобилът внезапно е навлязъл в пешеходна част и е блъснал хора, намиращи се на улицата. След първоначалния удар колата се е забила във витрината на магазин.

След като превозното средство е спряло, шофьорът е излязъл от автомобила и е нападнал с нож минувач, който се е опитал да го спре. Пострадалият е получил наранявания при опита да обезвреди нападателя.

Властите са задържали извършителя, а районът е отцепен. Разследването продължава, като засега няма официална информация за мотивите на нападението.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Reuters

