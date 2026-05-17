В студиото на „Пулс“ гостува доц. д-р Георги Ангов - невролог и отоневролог от УМБАЛ „Александровска“, като основната тема на разговора е една от най-честите оплаквания в ежедневието - главоболието. Поводът е въпросът кога болката е безобидна и кога изисква консултация със специалист.

Още в началото доц. Ангов обяснява, че най-разпространеният вид главоболие е т.нар. тензионно главоболие, което най-често се усеща като стягане в цялата глава или болка в тилната област, наподобяваща „обръч“ или „менгеме“. Той посочва, че различните типове главоболие имат различна локализация, която е важен диагностичен ориентир за лекарите.

В разговора се засяга и една от най-честите тревоги на пациентите – страхът от тежко заболяване като мозъчен тумор, инсулт или аневризма. Според специалиста тези състояния са сравнително редки причини за главоболие, а при туморите то обикновено се появява по-късно в хода на заболяването. Той обаче подчертава, че внезапно, силно главоболие, особено ако е придружено с гадене, повръщане или неврологични симптоми, изисква спешна медицинска оценка.

Доц. Ангов прави ясно разграничение между първични и вторични главоболия. Първичните, като мигрена и тензионно главоболие, са самостоятелни заболявания, докато вторичните са симптом на друго състояние. Мигрената, която засяга около 20% от хората и по-често жените, обикновено се характеризира с едностранна, пулсираща и силна болка, докато други форми като клъстерното главоболие имат специфична локализация около окото.

Особено внимание се отделя на диагностичния процес, като доц. Ангов подчертава значението на подробната анамнеза - кога започва болката, как се развива, колко често се появява и как се променя във времето. Според него най-тревожни са случаите, при които съществуващо главоболие се променя - става по-често, по-силно или се съпровожда с нови симптоми като световъртеж, двойно виждане или гадене.

Като метод на избор при съмнение за сериозна причина специалистът посочва образната диагностика, най-често ядрено-магнитен резонанс на главен мозък, при липса на противопоказания.