Една от най-честите и тревожни теми за пациентите е световъртежът. В студиото на „Пулс“ гостува д-р Ваня Денева – невролог с дългогодишен опит, която разясни причините за появата на това състояние, различните му форми и моментите, в които срещата със специалист не трябва да се отлага.

По думите на д-р Денева световъртежът не е самостоятелно заболяване, а симптом, който може да бъде предизвикан от множество и различни състояния. Основната задача на специалиста при първата среща с пациента е да определи вероятния източник на проблема, тъй като правилната диагноза е ключова за адекватното лечение.

Как горещините влияят на здравето ни и как да се предпазим?

Оплакванията от световъртеж са сред най-честите причини за посещение при невролог, както в амбулаторната практика, така и при спешни консултации. Особено при остро настъпване симптомът предизвиква силна тревожност, чувство за загуба на контрол и невъзможност за движение и нормално функциониране. Според д-р Денева честотата на тези оплаквания се увеличава значително през зимния период.

Студените месеци се оказват сериозен провокатор за вестибуларните нарушения. Промените в температурата, влажността и атмосферното налягане, както и намалената двигателна активност през зимата, водят до по-чести смущения в кръвообращението и стабилността на вестибуларния апарат. По-честите колебания в кръвното налягане също допринасят за появата на замайване и световъртеж.

Световъртежът не е проблем само на хората в напреднала възраст. Той се среща във всички възрастови групи, включително и при деца. При по-младите пациенти често се диагностицира т.нар. доброкачествен пароксизмален позиционен световъртеж – състояние, което не е животозастрашаващо, но е изключително неприятно като преживяване.

Тази форма на световъртеж се дължи на разместване на микроскопични кристалчета във вестибуларния апарат, които при движение на главата създават илюзорно усещане за въртене. Симптомите се засилват при изправяне, обръщане в леглото или рязка промяна в положението на главата и често са съпроводени от гадене, дискомфорт и дори повръщане. Характерно за този тип световъртеж е, че отшумява при спиране на движението.

Сезонът на горските пожари и спортът на открито: Кога димът става опасен?

Важно уточнение, направено от д-р Денева, е че доброкачественият пароксизмален световъртеж не се лекува с медикаменти, а със специфични упражнения, насочени към правилното позициониране на вестибуларните кристалчета. Упражненията могат да се изпълняват и в домашни условия, но само след като специалист определи точния тип и локализация на проблема.

Причини за отключване на този вид световъртеж могат да бъдат вирусни инфекции, включително грип, дефицит на витамин D, дехидратация, както и заболявания на уши, нос и гърло. В някои случаи обаче конкретна причина не се открива, като при определени пациенти състоянието може да се повтаря през годините.

Най-важният акцент в разговора бе кога световъртежът е сигнал за сериозно и животозастрашаващо състояние. При внезапна поява на световъртеж, съчетан с главоболие, нарушения в зрението, говора, координацията или слабост в крайниците, трябва незабавно да се потърси спешна медицинска помощ. Това може да е признак за мозъчен инсулт, при който времето за лечение е изключително ограничено – до 4 часа и половина.

От топло към студено - изпитание за организма (ВИДЕО)

Друг тревожен сигнал са инфекциозните състояния с продължителна висока температура, при които се появяват симптоми на световъртеж, тъй като е възможно засягане на нервната система и необходимост от бърза диагностика.