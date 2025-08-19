През последните дни времето у нас е изключително променливо – редуват се горещини, гръмотевични бури, интензивни валежи, силен вятър и дори градушки. Освен че създават неудобство в ежедневието, тези резки промени крият и рискове за здравето.

Как реагира организмът при резки температурни колебания?

Когато температурите рязко се покачват, тялото преминава през редица физиологични промени. Наблюдава се спад в артериалното налягане, ускоряване на пулса и нарушаване на хомеостазата – естествения баланс на организма. Това е особено рисково за възрастните, за хората с хронични заболявания и за малките деца.

При захлаждане процесите са противоположни – настъпва свиване на периферните кръвоносни съдове, което често води до повишаване на кръвното налягане. Това е сериозен проблем за хипертониците.

Д-р Йордан Христов, кардиолог и общопрактикуващ лекар в УМБАЛ "Лозенец", споделя, че в горещите дни винаги има пациенти с оплаквания като световъртеж, отпадналост, високо или ниско кръвно налягане и промени в пулса.

Увеличават ли се посещенията при лекар?

При всяка рязка смяна на времето броят на пациентите нараства. Най-често това са възрастни хора или деца, които се дехидратират или реагират по-сериозно на температурните амплитуди. Симптоми като замайване, отпадналост, необичайно висок или нисък пулс и нестабилно кръвно налягане не бива да се подценяват.

Как да се предпазим?

Според д-р Христов най-важна е навременната превенция:

• Прием на достатъчно течности и лека храна;

• Избягване на излагане на пряко слънце в най-горещите часове;

• Своевременно обръщане на внимание на първите симптоми;

• При нужда – незабавно търсене на медицинска помощ, най-често от личния лекар.

Той коментира също, че една от най-честите грешки, които допускаме, е пренбергването на приема на течности, особено при възрастни и деца, които могат да се дехидратират без да осъзнават.

Пациентите с хронични заболявания, например - артериална хипертония или бъбречна недостатъчност, трябва да са особено внимателни. Препоръчва се профилактичен преглед при кардиолог поне три пъти годишно, особено в началото на зимния и летния сезон.

