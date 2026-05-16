Финалът на „Евровизия“ тази вечер започва точно в 22 часа. DARA излиза под номер 12. А надпреварата ще бъде излъчена на живо от Българската национална телевизия. Генералният директор на обществената медия благодари за подкрепата за българския участник от нашенците зад граница.

„Mного ви благодарим за мощната подкрепа за България на конкурса „Евровизия“ в четвъртък. Вече сме на финал. Нуждаем се от вашата подкрепа и сега. Гласувайте за България, гласувайте за нашия изпълнител Дара на телефони, които можете да видите в социалните платформи на БНТ. Тази вечер в 22 часа можете да гледате БНТ 1 през цялото време. А гласуването започва с първата песен днес, Дара е с номер 12“, каза Милена Милотинова.

Последните данни на букмейкърите показват, че Дара се изкачва до третото място, като преди нея са само Австралия и Финландия.

„Всичко това, което направихме дотук, е плод на много дълги съвместни усилия между БНТ като обществена телевизия, която участва на конкурса на „Евровизия“, Дара, като наш изпълнител, избрана чрез национална селекция, и международният екип, който стои за този проект“, посочи още генералният директор на БНТ.

