Поглед към това как Европа реагира на победата на България. "Бангаранга" и DARA са водеща новина за най-големите медии във всички европейски страни. Представяме ви част от заглавията и материалите по темата за уникалния триумф.



"БИ БИ СИ": Дара далеч не беше фаворит в началото на конкурса, но сложната ѝ хореография и натрапчиво-закачливият ѝ припев помогнаха да засенчи останалите в състезанието - давайки на България първата ѝ титла на Евровизия.

Германският BILD: Невероятно. Никой не е очаквал това! България печели "Евровизия" с невероятните 516 точки! Когато Дара представи България, конкурсът за песен на "Евровизия" стана още по-див. Докато други страни разчитаха на грандиозни балади или класически моменти, участието на България се усещаше по-скоро като в нощен клуб – и в крайна сметка им спечели състезанието.



Според френският LE MONDE: Българската певица Дара предизвика сензация, като спечели 70-ия конкурс за песен на Евровизия в събота, 16 май, във Виена. С „Бангаранга“, химн на празненството и еманципацията, чието заглавие на ямайски диалект означава „бунт“.



Италианският IL MESSAGGERO: Коя е певицата Дара и какво е значението на песента?

Въпреки всички очаквания, тя успява да спечели както експертните журита, така и телевизионното гласуване. Дарина Йотова е една от най-разпознаваемите поп музиканти в страната си. Тя оформя образа на съвременния български поп с уникалния си глас и харизматично сценично присъствие.

Испанският EL PAIS: DARA спечели изненадващо тази събота "Евровизия" 2026, представяйки България с урбанистичната песен „Бангаранга“. Нейната категорична победа със 516 точки изпреварила резултата на Израел, който продължава да държи фестивала в напрежение с присъствието си. Неговата песен „Мишел“, изпълнена от Ноам Бетан, остана на второ място със 343 точки (220 от тях от публиката).

Това е първото издание от 1961 г. насам, в което Испания не участва - една от петте държави, които се оттеглиха от състезанието преди месеци, бойкотирайки Израел.

