Кирил Георгиев е фелдшерът на Кресна – човекът, на когото местните разчитат по всяко време на денонощието. Когато телефонът звънне, той тръгва веднага, защото знае, че някой има нужда от помощ. През зимата и лятото неговата „линейка” е велосипедът, с който стига до пациентите си, тъй като няма автомобил.

На 87 години Кирил Георгиев продължава да обикаля домовете на болни хора, да следи дали са взели лекарствата си, какво е кръвното им налягане и как се чувстват. Освен медицинска помощ, той дава и човешка подкрепа – разговаря с пациентите си, споделя спомени и житейски уроци.

За десетките хора, за които се грижи, той е не просто фелдшер, а човек, който носи надежда. А според него именно надеждата също лекува.

Гледайте цялата история във видеото.