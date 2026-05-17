Тайната на успеха на Дара е в добрия екип, който стоеше зад нея, в това, че БНТ, с помощта на националната селекция, успя да избере много добър изпълнител – най-добрия за целта на „Евровизия”. А във втората национална селекция успяхме да изберем, с помощта на журито и публиката, най-добрата песен. В екипа, който стоеше зад Дара, имаше хора, които вече са печелили. Те са от Гърция, Румъния, Швеция и знаят как да изградят пътя към победата. Това донесе успеха.

Това каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова в ефира на „Събуди се”.

Тя допълни, че на „Евровизия” се е явил "правилният екип с правилната песен в правилния момент".

Милотинова сподели, че ще бъдат напълно готови за домакинството на "Евровизия" в България.

