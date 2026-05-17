Лили Иванова поздрави българската изпълнителка Дара след победата ѝ в тазгодишното издание на песенния конкурс „Евровизия“.

„Исторически успех за България! Поздравления за победителя в Eurovision Song Contest - младата и много талантлива българска певица DARA“, написа Лили Иванова в профила си във Фейсбук.

„Скъпа Дара, от сърце ти пожелавам още много, много успехи! С цялото си уважение, Лили Иванова", добави именитата ни изпълнителка.

България спечели тазгодишното издание на „Евровизия“, а Дара се представи с песента Bangaranga и събра общо 516 точки, като получи най-висока подкрепа както от международното жури, така и от зрителския вот. Страната ни спечели за пръв път на финала на песенния конкурс. Това се случи навръх 70-ото юбилейно издание на състезанието с песента на DARA "Бангаранга".

На второ място се класира Израел с 343 точки, а на трето – Румъния.

