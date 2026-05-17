Жълт код за значителни валежи остава в сила и в неделя за шест области в Североизточна България. Предупреждението е обявено за Русе, Разград, Силистра, Шумен, Добрич и Варна.

Очакваните количества дъжд в засегнатите райони ще бъдат между 20 и 35 литра на квадратен метър, като на места валежите ще бъдат интензивни и придружени с гръмотевици.

През деня облачността над страната ще остане предимно значителна, а валежи се очакват в много райони, най-вече в Източна България. Вятърът постепенно ще се ориентира от северозапад и ще се усили. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина поривите временно ще бъдат силни.

С нахлуването на по-студен въздух температурите ще се понижат. Максималните стойности ще бъдат между 14 и 16 градуса в части от Западна и Североизточна България и до 22 градуса в Горнотракийската низина. В София се очакват около 14 градуса.

В планините също ще преобладава облачно време с валежи от дъжд, а над 1800 метра – и от сняг. Ще духа силен северозападен вятър, а температурите по високите части чувствително ще се понижат.

По Черноморието времето ще остане нестабилно с чести валежи и локални гръмотевични бури. Температурите ще бъдат между 15 и 20 градуса, а морето ще е с вълнение от 3 до 4 бала, с тенденция към постепенно отслабване.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.

Редактор: Цветина Петрова